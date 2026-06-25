به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، افراسیاب جهانگیری گفت: همزمان با عصر تاسوعای حسینی، موکب اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لالی با هدف پاسداشت آیین‌های عاشورایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه در جوار مزار مطهر شهدای گمنام این شهرستان برپا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان لالی افزود: در این موکب که با حضور عزاداران حسینی و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد برنامه‌های متنوعی از جمله پذیرایی از عزاداران، معرفی صنایع‌دستی بومی و تبیین جایگاه میراث‌فرهنگی ناملموس شهرستان لالی به اجرا درآمد.

او ادامه داد: این موکب تا غروب تاسوعا میزبان عزادارانی بود که با دسته‌های عزاداری از نقاط مختلف شهر به سوی تپه شهدای گمنام حرکت کرده و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان به نمایش گذاشتند.

جهانگیری با اشاره به برنامه‌ریزی این اداره برای برجسته‌سازی میراث عاشورایی بر لزوم گسترش این آیین‌های ارزشمند در میان آحاد جامعه تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: شهرستان لالی در شمال خوزستان از دیرباز میزبان آیین‌های سنتی سوگواری در کنار قبور مطهر شهدای بوده و این سنت معنوی از سال‌ها پیش در این منطقه بختیاری نشین مرسوم است.

جهانگیری بیان کرد: عصر تاسوعا که به نام علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) مزین است فرصتی برای پیوند نسل‌ها با فرهنگ عاشورایی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا محسوب می‌شود.

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