چهل منبر، چهل شعله بیداری؛ حماسه نور و اشک در شب دلدادگی لاهیجان

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شب عاشورا آغازگر رستاخیزی از نور در بافت تاریخی و محله های قدیمی لاهیجان است. آیین چهل منبر، فراتر از یک سوگواری سنتی، رژه حماسی شمعهایی است که به دست عاشقان بیقرار در برابر چهل محراب ارادت افروخته میشوند. در این شب پرالتهاب، گامهای استوار سوگواران، دستهای گرهخورده به نذرهای متبرک و سوسوی شعلهها، تصویرگر پیمانی ناگسستنی با مکتب ثارالله است؛ پیمانی که سینه به سینه از عصر صفوی تا به امروز ایستاده تا پیام ایثار و وفاداری، هرگز در غبار زمان خاموش نماند.
کد خبر 1405040600315
دبیر محمد آوخ
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