بهگزارش خبرنگار میراثآریا، به دنبال سلسله نشستهای گزارش به همکار پژوهشکده باستان شناسی؛ نشست موضوعی «ضرورت تداوم برنامه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه زاغه و انجام مطالعات تکمیلی میان رشتهای» یکشنبه 7 تیرماه ساعت 10 در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سالن پارسه برگزار میشود.
«حسن فاضلی نشلی» عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
حضور علاقمندان در این نشست آزاد است، البته افراد میتوانند به صورت برخط از طریق نشانی اسکای روم www.skyroom.online/ch/richt/icar مراجعه کنند.
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