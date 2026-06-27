عاشورا در میناب

ویدئو: امیر آریا/ بابک پارسا
انتهای پیام/
در روز عاشورا، میناب سراسر رنگ ماتم و معنویت به خود میگیرد؛ جایی که ارادت دیرینه مردم مؤمن و ولایتمدار این دیار به ساحت حضرت اباعبداللهالحسین(ع)، در آیینی باشکوه و کمنظیر جلوهگر میشود. عاشقان اهلبیت(ع) در این اجتماع عظیم و پرشور، با دلهایی آکنده از اندوه و عشق، گرد هم میآیند تا ضمن سوگواری برای سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش، پیام جاودان قیام عاشورا یعنی ایثار، آزادگی، ظلمستیزی و شهامت را بار دیگر مرور کنند.
ویدئو: امیر آریا/ بابک پارسا
انتهای پیام/
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