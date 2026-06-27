برقراری مجدد پروازهای تهران- دبی از ۱۰ تیرماه

به گزارش میراث آریا، مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی در پاسخ به این سوال که آیا پروازهای تهران- دبی قرار است به زودی از سرگرفته شود یا خیر؟ گفت: از ۱۰ تیرماه سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین سازمان هواپیمایی امارات مجوزهای لازم را برای برقرار پرواز در این مسیر صادر کردهاند.
او با اشاره به اینکه اولویت پرواز با ایرلاینهای ایرانی است، افزود: این پروازها نیز قرار است توسط شرکتهای هواپیمایی ایرانی انجام شود، ولی در آینده ایرلاینها دیگر نیز پس از بررسیهای لازم اضافه خواهند شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: برقراری پرواز در سایر مسیرها نیز در دست بررسی و نیاز به مجوزهای لازم دارد.
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