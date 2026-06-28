مراسم تعزیه خوانی فش کنگاور برگزار شد 

به‌گزارش میراث‌آریا، کیومرث اعظمی در خصوص برگزاری این مراسم اظهار کرد: هر سال در دوازدهمین روز از ماه محرم مصادف با سومین روز شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یارانش و شهادت امام سجاد (ع) با حضور هزاران عزادار از سراسر کشور در روستای فش کنگاور برگزار می‌شود.

سرپرت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: آیین تعزیه سومین روز امام حسین (ع) روستای فش کنگاور در سال ۱۳۹۵ در فهرست میراث عاشورایی کشور ثبت ملی شده است.

او تصریح کرد: این رویداد در سال ۱۴۰۴ در فهرست رویدادهای گردشگری مذهبی کشور به ثبت رسیده است.

روستای فش کنگاور از جمله خاستگاه‌ها و مراکز اصلی برپایی آیین مذهبی تعزیه خوانی در کشور است که قدمت تعزیه در آن به بیش از ۱۵۰ سال می‌رسد.

اعظمی افزود: هر ساله هزاران نفر از عزاداران حسینی برای شرکت و دیدن این مراسم مذهبی به روستای فش کنگاور سفر می‌کنند و این نشان از اهمیت و ظرفیت بالای این مراسم برای توجه بیشتر به آن است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، تصریح کرد: حفط و صیانت از این مواریث فرهنگی و عاشورایی جدا از ثبت ملی نیازمند معرفی و شناساندن آن در سطح ملی است.

روستای فش کنگاور از روستاهای هدف گردشگری استان است که علاوه بر آیین تعزیه خوانی، روستای ملی ساخت سازهای سنتی استان است که به لحاظ طبیعت بسیار زیبا و وجود سراب فش از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار است.

مراسم تعزیه روستای فش در سال۱۳۹۵ به شماره ۱۲۹۶ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده است .همچنین به عنوان یک رویداد فرهنگی، مذهبی هم ثبت ملی شده است.

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