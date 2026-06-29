رگبار باران و رعد و برق در مناطق شمالی کشور و ارتفاعات البرز

به گزارش میراث آریا، امروز دوشنبه ۸ تیرماه در برخی مناطق مازندران، شرق گیلان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شرق هرمزگان و ارتفاعات استانهای گیلان و گلستان و دامنهها و ارتفاعات جنوبی البرز، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود.
سه شنبه ۹ و چهارشنبه ۱۰ تیرماه در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، بخشهایی از مرکز کشور، دامنهها و ارتفاعات کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان بهویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود.
طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، بخشهایی از مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز در بعضی از ساعت ها، وزش باد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی میشود.
امروز دوشنبه ۸ تیرماه دریای خزر و طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.
امروز دوشنبه ۸ تیرماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در برخی ساعتها افزایش وزش باد و گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۵ و حداقل دمای آن به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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