رگبار و رعدوبرق در ۱۰ استان نوار شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، امروز سهشنبه ۹ تیرماه در برخی نقاط استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی، در برخی ساعات بهویژه در بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی میشود.
این شرایط فردا چهارشنبه ۱۰ تیرماه علاوه بر مناطق فوق در آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان، مرکزی قم، اصفهان و خراسان جنوبی تداوم خواهد داشت.
در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید گاهی گردوخاک خواهیم داشت.
شرق دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا پنجشنبه مواج است.
امروز سه شنبه ۹ تیرماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش در برخی ساعتها افزایش باد و افزایش ابر است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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