رگبار باران و رعد و برق در ۱۸ استان

به گزارش میراث آریا، امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان، مرکزی، قم، شمال اصفهان و خراسان جنوبی، در برخی ساعات به ویژه در بعداز ظهر و شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، در برخی ساعت‌ها افزایش باد شدید و گاهی رگبار و رعدوبرق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

فردا پنجشنبه ۱۱ تیرماه در خراسان جنوبی و جمعه ۱۲ تیرماه در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات آذرباییجان غربی بارش پراکنده و شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه در شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

همچنین تا روز جمعه ۱۲ تیرماه در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و گاهی گردوخاک و خاک خواهیم داشت.

شرق دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا پنجشنبه ۱۱ تیرماه مواج است.

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