به گزارش میراث آریا، در راستای اجرای مرحله دوازدهم طرح کالابرگ، اعتبار خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروهای مسلح و دارندگان کدهای ملی که رقم انتهای کدملی آنها ۳،۴، ۵ و ۶ است از امروز شنبه ۲۰تیرماه شارژ شده و قابل استفاده در تمام فروشگاههای زنجیرهای و طرف قرارداد با سامانه کالابرگ است.
همچنین گروههای دارای ارقام آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.
کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود. اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
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