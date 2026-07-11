به گزارش میراث آریا، در راستای اجرای مرحله دوازدهم طرح کالابرگ، اعتبار خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروهای مسلح و دارندگان کدهای ملی که رقم انتهای کدملی آن‌ها ۳،۴، ۵ و ۶ است از امروز شنبه ۲۰تیرماه شارژ شده و قابل استفاده در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای و طرف قرارداد با سامانه کالابرگ است.

همچنین گروه‌های دارای ارقام آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود. اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/