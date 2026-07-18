تقدیر جشنواره سارایوو از اصغر فرهادی

به گزارش میراث آریا، اصغر فرهادی جایزه «قلب سارایوو» را به پاس سهم برجستهاش در هنر سینما دریافت خواهد کرد و مرور آثار او به عنوان بخشی از برنامه بزرگداشت جشنواره برگزار خواهد شد.
جوان مارجانوویچ، مدیر جشنواره، گفت: به سختی میتوان اهمیت اصغر فرهادی را برای سینمای جهان برشمرد. کارنامه قابلتوجه او به ما یادآوری میکند که عمیقترین درامها اغلب در دل زندگی روزمره پنهان شدهاند. فیلمهای او پاسخهای آسانی ارائه نمیدهند؛ در عوض، ما را دعوت میکنند که دقیقتر نگاه کنیم، با دقتتر گوش دهیم و با پیچیدگیهای زندگی درگیر شویم. »
فرهادی در سال ۲۰۱۸ رئیس هیات داوران بخش مسابقه فیلم بلند سارایوو بود و فیلم «همه میدانند» او در برنامه سینمای روباز به نمایش درآمد.
به گزارش روایتی، علاقه فرهادی به سینما از دوران نوجوانی آغاز شد و تحصیلات خود را در فیلمسازی با پیوستن به انجمن سینمای جوانان اصفهان در سال ۱۹۸۶ آغاز کرد و در آنجا فیلمهای کوتاه ۸ و ۱۶ میلیمتری ساخت. او در سال ۱۹۹۸ مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی را از دانشگاه تهران دریافت کرد و چند سال بعد مدرک کارشناسیارشد خود را در رشته کارگردانی تئاتر گرفت. پایاننامه خود را به هارولد پینتر و به ویژه اهمیت سکوت و مکث در آثار این نمایشنامهنویس اختصاص داد.
فرهادی اولین فیلم خود را با عنوان «رقص در غبار» (۲۰۰۲) کارگردانی کرد. پس از موفقیت «درباره الی» (۲۰۰۹) که برای آن خرس نقرهای بهترین کارگردان را از برلیناله دریافت کرد این کارگردان با فیلم «جدایی نادر از سیمین» (۲۰۱۱) به شهرت جهانی و تحسین منتقدان دست یافت و بیش از ۷۰ جایزه از جمله اسکار و سزار بهترین فیلم خارجی را دریافت کرد.
او سپس ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد تا فیلم «گذشته» (۲۰۱۳) را بسازد که برای برنیس بژو جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن در سال ۲۰۱۳ را به ارمغان آورد. سپس به ایران بازگشت تا «فروشنده» (۲۰۱۶) را کارگردانی کند که در بخش مسابقه جشنواره کن ۲۰۱۶ به نمایش درآمد و برنده بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی شد. این فیلم بزرگترین موفقیت فرهادی بود و دومین جایزه اسکار را برای او به ارمغان آورد.
فیلم «قهرمان» (۲۰۲۱) او برنده جایزه بزرگ جشنواره کن ۲۰۲۱ شد. جدیدترین فیلم او، «داستانهای موازی» که در فرانسه فیلمبرداری شده است، در جشنواره کن ۲۰۲۶ به نمایش درآمد.
سی و سومین جشنواره فیلم سارایوو از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ آگوست (۲۳ تا ۳۰ مرادماه) در کشور بوسنی و هرزگوین برگزار میشود.
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