۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴

ادای احترام به ژاله علو

بازپخش نمایشی که کارگردان و تهیه‌کننده‌اش هر دو درگذشتند

بازپخش نمایشی که کارگردان و تهیه‌کننده‌اش هر دو درگذشتند

رادیو نمایش در ادای احترام به زنده‌یاد ژاله علو، کارگردان و زنده‌یاد زهرا عبدالله‌زاده، تهیه‌کننده «نفرین زمین»، این نمایش رادیویی را که پیش‌تر به کارگردانی و تهیه‌کنندگی این دو هنرمند تولید شده بود، از امشب شنبه ۲۷ تیرماه بار دیگر پخش می‌کند؛ اثری رازآلود که با روایتی پرتعلیق، مخاطب را به دل ماجرایی سرشار از عشق، راز و سرنوشت می‌برد.

به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «نفرین زمین» به نویسندگی فریده دلیری، داستان دختری جوان را روایت می‌کند که با خرید زمینی مرموز و نفرین‌شده در جنوب لندن، ناخواسته وارد ماجرایی سرشار از رازهای پنهان، عشق و رخدادهایی هولناک می‌شود؛ روایتی پرتعلیق که مرز میان واقعیت و کابوس را در هم می‌شکند. 

این نمایش به کارگردانی زنده‌یاد ژاله علو و تهیه‌کنندگی زنده‌یاد زهرا عبدالله‌زاده تولید شده است. طراحی افکت‌های این سریال را محمدرضا قبادی‌فر و صدابرداری آن را علی حاجی‌نوروزی انجام داده‌اند. 

همچنین امیر جوشقانی، هرمز سیرتی، مهین فردنوا، احمد لشینی، نازنین مهیمنی و ماندانا اصلانی نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش کرده‌اند. 

سریال رادیویی «نفرین زمین» از امشب شنبه ۲۷ تیرماه هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت‌های ۶:۳۰ و ۱۵:۳۰ روی آنتن می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042701926
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

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