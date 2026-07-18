به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «نفرین زمین» به نویسندگی فریده دلیری، داستان دختری جوان را روایت میکند که با خرید زمینی مرموز و نفرینشده در جنوب لندن، ناخواسته وارد ماجرایی سرشار از رازهای پنهان، عشق و رخدادهایی هولناک میشود؛ روایتی پرتعلیق که مرز میان واقعیت و کابوس را در هم میشکند.
این نمایش به کارگردانی زندهیاد ژاله علو و تهیهکنندگی زندهیاد زهرا عبداللهزاده تولید شده است. طراحی افکتهای این سریال را محمدرضا قبادیفر و صدابرداری آن را علی حاجینوروزی انجام دادهاند.
همچنین امیر جوشقانی، هرمز سیرتی، مهین فردنوا، احمد لشینی، نازنین مهیمنی و ماندانا اصلانی نیز در این نمایش رادیویی ایفای نقش کردهاند.
سریال رادیویی «نفرین زمین» از امشب شنبه ۲۷ تیرماه هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش میشود و تکرار آن روز بعد ساعتهای ۶:۳۰ و ۱۵:۳۰ روی آنتن میرود.
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