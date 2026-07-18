به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای صیانت از ابنیه موجود و با هدف بهرهوری بهینه از ظرفیتهای کالبدی روستا، ساختمان متروکه مخابرات قلعهبالا پس از سالها بلااستفاده ماندن، با همت دهیاری و حمایتهای استانی به یک اقامتگاه گردشگری استاندارد تبدیل شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود در خصوص جزئیات فنی این پروژه افزود: عملیات مرمت و بازسازی این بنا شامل اجرای کاهگل سنتی، ایزوگام، نوسازی کامل تأسیسات برقی و تعویض دربها بوده است. همچنین برای رفاه حال گردشگران، بخشهای خدماتی از جمله آشپزخانه مجهز، حمام و سه چشمه سرویس بهداشتی در این مجموعه ایجاد شده است.
او با اشاره به موقعیت جغرافیایی این بنا اظهار کرد: قرارگیری این اقامتگاه در مجاورت نوروزگاه، ارزش گردشگری این بنای بازسازی شده را دوچندان کرده است و این اقدام نه تنها از فرسایش و تخریب یک بنای عمومی جلوگیری کرد، بلکه آن را به یکی از جاذبههای میراثی و اقامتی فعال در روستا تبدیل کرده است.
رضویان در پایان ضمن قدردانی از تعامل سازنده معاونت امور روستایی استانداری و تلاشهای دهیاری قلعهبالا، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای اقامتی یکی از ارکان اصلی در افزایش ماندگاری گردشگران و تحقق توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری است و امیدواریم با بهرهبرداری از این مجموعه، شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد محلی و بهرهمندی جامعه بومی از منافع حضور گردشگران در این روستای شاخص باشیم.
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