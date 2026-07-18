به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست شورای معاونان، مشاوران، مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عصر شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
در این نشست که مدیرانکل استانی نیز بهصورت برخط در آن حضور داشتند، مهمترین برنامهها، سیاستها و اقدامات وزارتخانه در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهویژه در شرایط حساس کنونی، مورد بررسی قرار گرفت.
صالحیامیری در آغاز سخنان خود با قدردانی از صبوری و همراهی ملت ایران، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و پیامدهای جنگ اخیر، اظهار کرد: همه ظرفیتهای دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برای خدمت به مردم بسیج شده است و رویکرد دولت، کاهش مشکلات معیشتی و حفظ آرامش جامعه است. اگر کاستیهایی وجود دارد، صادقانه از مردم عذرخواهی میکنیم؛ زیرا واقعیتهای زندگی و معیشت مردم را بهخوبی درک میکنیم.
وی با بیان اینکه وزارت میراثفرهنگی برای مدیریت شرایط بحرانی، سناریوهای مختلف از جمله شرایط جنگ، شرایط نه جنگ و نه صلح و شرایط عادی را از پیش طراحی کرده بود، گفت: امروز مهمترین ماموریت ما حفظ تابآوری بخش گردشگری و جلوگیری از آسیب به زنجیره اشتغال این حوزه است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۳ هزار مرکز اقامتی، گردشگری و خدمات سفر در کشور افزود: این مجموعه بزرگ، بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است و حفظ این ظرفیت، نیازمند حمایتهای هدفمند دولت است.
صالحیامیری از تداوم مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و شبکه بانکی خبر داد و گفت: دولت با کلیات بسته حمایتی ویژه برای فعالان گردشگری موافقت کرده تا فعالان این حوزه بتوانند با فشار کمتری از شرایط دشوار کنونی عبور کنند.
وی همچنین با اشاره به خسارتهای واردشده به بخش میراثفرهنگی و گردشگری در جریان جنگ، تصریح کرد: گزارش جامع خسارتها به دولت ارائه شده و موضوع در ستاد بازسازی خسارتهای جنگ در حال پیگیری است تا اعتبارات لازم برای جبران آسیبهای واردشده به آثار تاریخی، موزهها و تأسیسات گردشگری تأمین شود.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با تاکید بر اینکه مأموریتهای ملی و بینالمللی وزارتخانه حتی در شرایط بحرانی نیز متوقف نشده است، اظهار کرد: روند ثبت آثار ملی و جهانی با قوت ادامه دارد و امیدواریم با دفاع موفق از پرونده «قلعه الموت»، ایران بهزودی صاحب سیامین اثر ثبتشده در فهرست میراثجهانی یونسکو شود.
وی ثبتجهانی آثار تاریخی را نماد جایگاه تمدنی ایران در جهان دانست و افزود: ایران از معدود کشورهای جهان است که علاوه بر آثار ثبتشده جهانی، دهها پرونده دیگر نیز در فهرست انتظار یونسکو دارد و این ظرفیت، بیانگر عظمت تمدن، فرهنگ و هویت تاریخی ایران است.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، ثبت آیین تشییع باشکوه رهبر شهید را بهعنوان میراث معنوی کشور اقدامی در راستای صیانت از حافظه تاریخی و هویت جمعی ایرانیان توصیف کرد و گفت: این رویداد بزرگ ملی، جلوهای از انسجام اجتماعی، وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب و سرمایهای ارزشمند برای حافظه تاریخی کشور بهشمار میرود.
او در پایان، با قدردانی از مدیرانکل، کارکنان و فعالان حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استانهای جنوبی کشور، از مقاومت و ایستادگی مردم استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان در جریان تجاوزات دشمن تقدیر کرد و بر ضرورت تداوم خدمترسانی و حفظ انسجام ملی در سراسر کشور تاکید کرد.
در ادامه این نشست، معاونان وزیر گزارشی از آخرین اقدامات و برنامههای حوزههای تخصصی خود، از جمله روند بررسی پرونده ثبتجهانی قلعه الموت، ارائه کردند. همچنین استاندار گیلان نیز بهصورت برخط در نشست حضور یافت و دیدگاهها و گزارش خود را درباره موضوعات مرتبط با حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این استان مطرح کرد.
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