به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ و در نشست بررسی ظرفیت‌های توسعه گردشگری سوارکاری استان اصفهان، گفت: توسعه گردشگری یکی از مهم‌ترین مسیرهای خلق ثروت، افزایش درآمدهای پایدار و ایجاد اشتغال است و سوارکاری نیز به‌عنوان یکی از شاخه‌های تخصصی گردشگری ورزشی، ظرفیت بالایی برای تحقق این اهداف دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت این نشست ادامه داد: این موضوع ازجمله برنامه‌هایی است که آن را با جدیت دنبال می‌کنم، زیرا اعتقاد دارم اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و زیرساختی می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری سوارکاری در کشور و حتی منطقه تبدیل شود.

کرم‌زاده با قدردانی از فعالان و مسئولان هیئت سوارکاری استان، بر ضرورت استمرار اقدامات انجام‌شده تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط به فرصت‌های اقتصادی و گردشگری تبدیل شود.

او با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه سوارکاری تصریح کرد: آشنایی با این رشته و بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صنعت سوارکاری تنها یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه زنجیره‌ای گسترده از گردشگری، آموزش، برگزاری رویدادها، سرمایه‌گذاری، رسانه، خدمات و اقتصاد را در برمی‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بازدید از مراکز پرورش اسب، مجموعه‌های آموزشی، مسابقات بین‌المللی و زیرساخت‌های مرتبط با صنعت سوارکاری، بخش مهمی از سبد گردشگری محسوب می‌شود و گردشگران برای استفاده از این ظرفیت‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی پرداخت می‌کنند.

کرم‌زاده مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه این حوزه را تهیه یک سند جامع دانست و افزود: موفقیت در این مسیر بدون تقسیم دقیق وظایف میان دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست.

او تصریح کرد: در این سند باید نقش و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها ازجمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، استانداری و سایر نهادهای مرتبط به‌صورت شفاف مشخص شود تا همه مجموعه‌ها در چارچوب یک برنامه مشترک حرکت کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: توسعه گردشگری سوارکاری، پروژه‌ای فرا بخشی است و تحقق آن نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است.

کرم‌زاده برگزاری رویدادهای بین‌المللی سوارکاری را یکی از مهم‌ترین راهکارهای معرفی ظرفیت‌های اصفهان عنوان کرد و گفت: باید تقویم مشخصی از مسابقات ملی و بین‌المللی در رشته‌های مختلف سوارکاری تدوین شود تا امکان اطلاع‌رسانی مناسب در سطح جهانی و جذب شرکت‌کنندگان و گردشگران خارجی فراهم شود.

او افزود: برگزاری رقابت‌های معتبر بین‌المللی با حضور ورزشکاران، داوران، مربیان و فعالان این حوزه می‌تواند ضمن رونق صنعت گردشگری، موجب افزایش ضریب اشغال هتل‌ها، رونق مراکز خدماتی و تقویت اقتصاد گردشگری استان شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اعلام آمادگی برای حمایت از برگزاری این رویدادها اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از هر برنامه‌ای که به توسعه گردشگری سوارکاری و معرفی ظرفیت‌های اصفهان در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود، حمایت خواهد کرد و زمینه جذب حامیان مالی نیز قابل‌پیگیری است.

کرم‌زاده توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را یکی دیگر از الزامات این حوزه دانست و گفت: امروز بسیاری از رویدادهای مهم جهان بر بستر فناوری‌های نوین، سامانه‌های هوشمند، پلتفرم‌های اینترنتی و رسانه‌های تخصصی معرفی و مدیریت می‌شوند.

او افزود: استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، پلتفرم‌های تخصصی و تلویزیون اینترنتی می‌تواند به معرفی گسترده رویدادهای سوارکاری و افزایش مخاطبان داخلی و خارجی کمک کند.

اصفهان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب آموزش بین‌المللی سوارکاری را دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به توانمندی‌های آموزشی استان گفت: اصفهان از ظرفیت مناسبی برای میزبانی دوره‌های تخصصی و بین‌المللی آموزش سوارکاری برخوردار است.

کرم‌زاده افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی با حضور استادان و مربیان و علاقه‌مندان خارجی را نیز فراهم کند و این موضوع به توسعه گردشگری آموزشی منجر خواهد شد.

او تصریح کرد: هزینه اقامت و خدمات گردشگری در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پایین‌تر است و همین مزیت می‌تواند زمینه جذب علاقه‌مندان خارجی برای شرکت در دوره‌های تخصصی را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزاری جشنواره‌های مردمی و فرهنگی با محوریت اسب را از دیگر ظرفیت‌های مغفول گردشگری استان برشمرد و اظهار کرد: اصفهان آمادگی میزبانی جشنواره‌های اقوام، آیین‌های سنتی و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با اسب را دارد.

کرم‌زاده افزود: طراحی رویدادهای متنوع در طول سال، حضور اقوام مختلف، اجرای برنامه‌های آیینی و برگزاری رژه‌های سنتی می‌تواند به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری استان تبدیل شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی استان اظهار کرد: برخی مناطق ازجمله محدوده بهارستان و همچنین اراضی مناسب در محور نائین، قابلیت ایجاد مجموعه‌های بزرگ سوارکاری و پیست‌های استاندارد را دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با مشارکت مدیریت شهری، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه واگذاری اراضی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم کرد تا این مجموعه‌ها به مراکز تخصصی گردشگری و ورزش تبدیل شوند.

کرم‌زاده با اشاره به آمادگی این اداره‌کل برای همکاری با سرمایه‌گذاران گفت: در صورت ارائه طرح‌های کارشناسی، امکان صدور موافقت اصولی برای پروژه‌های گردشگری مرتبط با سوارکاری در اراضی مستعد استان وجود دارد.

او افزود: توسعه مراکز اقامتی، مجموعه‌های آموزشی، پیست‌های استاندارد، فضاهای نمایشگاهی و سایر خدمات مرتبط می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند.

کرم‌زاده همچنین بر تقویت ارتباط میان هیئت سوارکاری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه آموزش، رویدادها، زیرساخت، سرمایه‌گذاری، گردشگری و تعامل مستمر با دستگاه‌های مسئول می‌تواند روند اجرای برنامه‌ها را تسریع کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آمادگی دارد در حوزه معرفی رویدادها، اطلاع‌رسانی، بازاریابی گردشگری، جذب گردشگران داخلی و خارجی و توسعه همکاری‌های بین بخشی، نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به جایگاه اسب در فرهنگ و تمدن ایران اظهار کرد: اسب همواره یکی از نمادهای نجابت، اصالت و فرهنگ ایرانی بوده و توسعه گردشگری مبتنی بر این ظرفیت می‌تواند علاوه بر آثار اقتصادی، به تقویت هویت فرهنگی، ارتقای نشاط اجتماعی و معرفی هرچه بهتر میراث ارزشمند ایران به جهانیان کمک کند.

کرم‌زاده تأکید کرد: با برنامه‌ریزی منسجم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، می‌توان صنعت گردشگری سوارکاری را به یکی از محورهای مهم توسعه پایدار، رونق اقتصادی و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان اصفهان تبدیل کرد.

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