۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹

فرماندار ویژه ملایر:

تقویت برند گردشگری ملایر با معرفی همزمان جاذبه‌های تاریخی و مبلمان منبت امکانپذیر است

تقویت برند گردشگری ملایر با معرفی همزمان جاذبه‌های تاریخی و مبلمان منبت امکانپذیر است

فرماندار ویژه ملایر گفت: معرفی هم‌زمان مبلمان منبت در کنار سایر ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان می‌تواند به تقویت برند گردشگری و اقتصادی ملایر کمک کرده و زمینه‌ساز رونق فرهنگی، هنری و صنایع‌دستی منطقه شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید کتابی امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، در حاشیه بازدید از روند تولید تیزر تبلیغاتی جشنواره مبلمان منبت ملایر بیان کرد: معرفی هم‌زمان مبلمان منبت با سایر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان مانند مرواربافی، فرش دستباف و ظرفیت‌های تاریخی از جمله نوشیجان، مجموعه مینی‌ورد و باغ تاریخی سیفیه و جاذبه‌های طبیعی به تقویت برند گردشگری و رونق اقتصادی ملایر کمک می‌کند.  

فرماندار ویژه ملایر با اشاره به اینکه مبلمان منبت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان است، ادامه داد: جمعیت قابل‌توجهی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه فعالیت می‌کنند، بنابراین تلاش برای بازاریابی و تبلیغات مؤثر این هنر-صنعت امری ضروری است.  

او با اشاره به ضرورت تولید محتوای هدفمند و حرفه‌ای، افزود: این اتفاق نه‌تنها به معرفی بهتر مبلمان منبت کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و رونق اشتغال در شهرستان در کنار سایر ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی خواهد شد.  

در این بازدید، پیمان خمان‌لو، کارگردان برنامه نیز با تشریح لوکیشن‌های مختلف و مراحل تهیه تیزر جدید، از برداشت‌های تصویری در موزه ملایر، نوشیجان، مینی‌ورد، بوستان سیفیه و سایر جاذبه‌ها خبر داد.

ابراهیم جلیلی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر نیز در ادامه ضمن اشاره به شروع تولید تیزر از ۲۳ تیر، گفت: در این اثر، علاوه بر معرفی مبلمان منبت، به دیزاین منبت و فرش، بافت فرش دستباف، هنر ملی مرواربافی و نیز جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان پرداخته می‌شود.  

او با تأکید بر نقش کلیدی تبلیغات در رونق اقتصادی کسب‌وکارها، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تبلیغات مؤثر یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای بازاریابی و توسعه اقتصادی است.   

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کد خبر 1405042802004
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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