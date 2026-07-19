به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، خیرالنساء امیری اظهار کرد: این تفاهمنامه در چارچوب اجرای طرح آبادانی و پیشرفت منظومههای روستایی و با هدف استفاده از ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای روستایی، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت اقتصاد محلی منعقد شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار افزود: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، ۲ دستگاه در زمینه شناسایی ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی روستاها، توانمندسازی جوامع محلی، برگزاری دورههای آموزشی، حمایت از کارآفرینان، تسهیل بهرهمندی از تسهیلات اشتغالزایی، برگزاری جشنوارههای محلی، تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی و توسعه کسبوکارهای روستایی همکاری خواهند کرد.
او بیان کرد: مهمترین محور این تفاهمنامه، واگذاری لکههای گردشگری واقع در روستاهای هدف گردشگری به سرمایهگذاران واجد شرایط است. بر این اساس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری اداره میراثفرهنگی، پس از شناسایی، اولویتبندی و اهلیتسنجی سرمایهگذاران، نسبت به واگذاری این لکههای گردشگری اقدام خواهد کرد تا زمینه اجرای طرحهای گردشگری، احداث اقامتگاههای بومگردی، مراکز خدمات گردشگری، مجموعههای تفریحی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز گردشگری در روستاهای هدف فراهم شود.
امیری اظهار کرد: این اقدام، نقطه عطفی در جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای شهرستان چابهار به شمار میرود و در چارچوب این همکاری، ظرفیتهای علمی، اجرایی و فنی دو دستگاه نیز برای توسعه طرحهای گردشگری روستایی، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، هدایت متقاضیان، تسهیل فرآیند اخذ مجوزها و حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی به کار گرفته خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چابهار با اشاره به اهمیت این تفاهمنامه اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی بدون مشارکت مردم، سرمایهگذاران و همافزایی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست و این تفاهمنامه بستر مناسبی برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری روستاهای شهرستان، جذب سرمایهگذاران، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد جوامع محلی فراهم میکند.
به گفته امیری، با اجرای این تفاهمنامه، ظرفیتهای ارزشمند روستاهای هدف گردشگری شهرستان چابهار بهصورت هدفمند ساماندهی شده و با واگذاری لکههای گردشگری به سرمایهگذاران دارای صلاحیت، شاهد ایجاد پروژههای جدید گردشگری، توسعه زیرساختها، رونق اقامتگاههای بومگردی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد روستاها خواهیم بود.
او ادامه داد: این تفاهمنامه برای مدت اجرای طرح آبادانی و پیشرفت منظومههای روستایی معتبر بوده و از مهمترین اقدامات مشترک در مسیر توسعه گردشگری روستایی، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ میراث فرهنگی و رونق صنایعدستی شهرستان چابهار به شمار میرود. این همکاری میتواند الگویی موفق برای توسعه متوازن روستاها و بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر گردشگری سواحل مکران و شهرستان چابهار باشد.
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