حق شناس: راز ماندگاری ایران، وحدت است/ پاسداشت پرچم، پاسداشت زبان فارسی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم «پیمان پرچم، میراث جاودانگی» همزمان با اول امرداد، روز جاودانگی، با مشارکت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان‌های مردم‌نهاد، در محل «شب شهرزاد» مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

پرچم، نماد ایران و پیمان مشترک ایرانیان

محمدجواد حق‌شناس، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این مراسم گفت: ایران خانه مشترک ما و پرچم، نماد و پیمان مشترک همه ایرانیان است.

او ادامه داد: امروز بیش از آنکه درباره یک پرچم سخن بگوییم، درباره ایران سخن می‌گوییم؛ چراکه پرچم بدون ایران تنها یک نشان است، اما با ایران، روایتگر یک تمدن و یک تاریخ است. در فرهنگ ایرانی، پرچم همواره نشانه همبستگی ملی بوده و آغاز این روایت را در شاهنامه فردوسی می‌بینیم.

حق‌شناس درباره جایگاه فردوسی نیز اظهار کرد: فردوسی به ما یادآوری می‌کند که عظمت یک ملت در اخلاق، عدالت و خردمندی است. سخن فردوسی تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه پیامی برای آینده ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: ایران، سرزمین تنوع است و راز ماندگاری آن، وحدت در عین تنوع و تکثر بوده است. ایران هرگز با حذف تفاوت‌ها پایدار نمانده، بلکه با حفظ تفاوت‌ها در چارچوب فرهنگ مشترک، تداوم یافته است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه گفت‌وگو، مشارکت و همبستگی ملی از اصول اخلاقی ایرانیان است، گفت: کارآفرین، آفریننده امید است و هیچ پرچمی بدون امید مردم برافراشته نمی‌ماند.

او ادامه داد: پاسداشت پرچم، تنها احترام به یک نماد نیست، بلکه پاسداشت زبان فارسی است. البته احترام به همه زبان‌ها نیز بخشی از هویت ملی ماست. پاسداشت پرچم یعنی تکریم فردوسی، سعدی، حافظ، نیما، فروغ و همه مفاخر ایران‌زمین.

حق‌شناس تصریح کرد: امروز ایرانیان بیش از هر چیز به امید نیاز دارند و این امید، حاصل اعتماد، مشارکت و احساس تعلق به خانه مشترک است. ایران را باید از منظر مشترکاتی دید که هزاران سال ما را در کنار یکدیگر نگاه داشته است.

وی افزود: پیمان با پرچم، تنها یک نماد نیست، بلکه پیمانی با آینده ایران است. ایران آینده به اخلاق ملی نیاز دارد و پنج ستون آن عبارت‌اند از: مهربانی، گفت‌وگو، خردمندی، راستگویی و امانتداری، و احترام به طبیعت، آب، درخت و میراث‌فرهنگی.

حق‌شناس در پایان گفت: آیین پیمان با پرچم می‌تواند آغاز یک حرکت فرهنگی بزرگ باشد؛ حرکتی برای احترام به فرهنگ مردم، تولید، کار و آینده ایران. بیایید امروز زیر پرچم ایران با خود پیمان ببندیم که هر یک برای آبادانی این سرزمین سهم خود را به نیکی ادا کنیم، برای ساخت ایران مسئولیت بپذیریم، راستگوتر زندگی کنیم و با میراث‌فرهنگی و طبیعت مهربان‌تر باشیم.

امردادگان؛ یادآور جاودانگی ارزش‌ها و آبادانی

در ابتدای این مراسم، محسن میر، مدیر مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، گفت: امروز در آیینی باشکوه گرد هم آمده‌ایم تا جشنی را که نماد جاودانگی است، برگزار کنیم.

او افزود: امرداد به جاودانگی ارزش‌ها، نیکی و آبادانی اشاره دارد. مجموعه سعدآباد تنها یک کاخ نیست، بلکه درختان کهنسال آن یادآور احترام ایرانیان به طبیعت هستند و هر درخت این باغ، برگ‌هایی از فرهنگ ایران را روایت می‌کند.

میر ادامه داد: آبادانی این سرزمین بدون همدلی و خرد ممکن نیست و باید از میراث گذشته به‌عنوان سرمایه‌ای ملی بهره برد. امردادگان به ما یادآوری می‌کند که جاودانگی در تربیت انسان آگاه، خلق ایده و انجام اقداماتی برای روشن‌تر شدن آینده این سرزمین معنا می‌یابد.

ایران؛ تمدنی فراتر از مرزها

امیر عبدی‌پور، بنیان‌گذار بنیاد نوروز، نیز در این مراسم گفت: به احترام فرهنگ ایران، تلاش کرده‌ایم هر آنچه را در توان داریم در مسیر فرهنگی این سرزمین به کار بگیریم و امیدواریم این تلاش، راهگشای آینده ایران باشد.

وی افزود: ایران، تمدنی است که از حافظه تاریخی تا آینده ما امتداد یافته و تمدن، میراث یک ملت است. درخت تمدن هرگز شاخه ملی‌گرایی افراطی یا سیاست ندارد و تمدن، انحصاری نیست. ایرانیت، در پیوند با گهواره تمدن جهان، شخصیت حقیقی مردمان این سرزمین را شکل داده است.

عبدی‌پور ادامه داد: اگر منشور کوروش را به جهان معرفی می‌کنیم، اگر مغولان را با انسان‌دوستی درآمیختیم و اگر ایثارگران ما در طول تاریخ با جان خود از این سرزمین دفاع کرده‌اند، به این دلیل است که ما ایرانی هستیم و تمدنی بزرگ را عاشقانه زندگی می‌کنیم.

او تصریح کرد: تنها ایران است که با چنین پیشینه تمدنی می‌تواند در جهان بدرخشد. در چنین شرایطی، بازاندیشی درباره جایگاه ایران ضرورتی ملی است. ایران محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه حاصل قرن‌ها تلاش فرهنگی است که با هنر و فرهنگ پیوند خورده است.

بنیان‌گذار بنیاد نوروز گفت: امروز با محوریت سه مفهوم ایران تمدنی، انسان خردمندِ خداباور و فرهنگ نوروز در کنار یکدیگر گرد آمده‌ایم. این گردهمایی، عرصه‌ای برای گفت‌وگوی نخبگان و فعالان اجتماعی درباره مهم‌ترین پرسش زمان ماست؛ اینکه ایران برای ساختن آینده‌ای بهتر به چه الگویی نیاز دارد.

وی افزود: فرهنگ نوروز، نماد پیوستگی تاریخی، امید به آینده و گفت‌وگو در حوزه تمدنی ایران است. آینده ایران نه در بازگشت به گذشته، بلکه در توانایی ما برای هم‌افزایی در زمان حال و ساختن آینده رقم می‌خورد.

عبدی‌پور در پایان تأکید کرد: این سمینار، آغاز مسیری است که هدف آن، ساختن ایرانی بهتر و دستیابی به جایگاهی شایسته در میان ملت‌های جهان است.

پرچم؛ تجلی اندیشه ایرانی

شهرام گیل‌آبادی نیز در ادامه این مراسم گفت: گوهر فرهنگ ایرانی زمانی خود را آشکار می‌کند که در نمودهای عینی تجلی یابد.

وی افزود: هدف ما دنبال کردن درون‌مایه فکری ناب است و سه رنگ پرچم ایران، همواره حرکت‌دهنده اندیشه ایرانی بوده است.

در پایان این مراسم، از تمبر «پیمان پرچم» رونمایی شد.

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