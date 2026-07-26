تشکیل خوشه کهکشانی را تماشا کنید

به گزارش میراث آریا، از آنجا که جهان بسیار کندتر از آن حرکت می‌کند که قابل دیدن باشد، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای با سرعت بالاتر برای کمک به فهمیدن نحوه شکل‌گیری خوشه‌های کهکشانی انجام شده‌اند.

یکی از تلاش‌های معروف، «TNG50» از پروژه «IllustrisTNG» است که نسخه ارتقایافته شبیه‌سازی معروف «Illustris» به شمار می‌رود.

بخش اول این ویدیوی برجسته، گاز کیهانی (عمدتاً هیدروژن) را در زمان تکامل یافتن به کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی از جهان اولیه تا امروز دنبال می‌کند و رنگ‌های روشن‌تر نیز گازهایی را نشان می‌دهند که سریع‌تر در حال حرکت هستند. با بالغ شدن جهان، گاز به درون چاله‌های گرانشی فرو می‌رود، کهکشان‌ها شکل می‌گیرند و می‌چرخند و با هم برخورد می‌کنند و ادغام می‌شوند. این در حالی است که سیاه‌چاله‌ها در مرکز کهکشان‌ها تشکیل می‌شوند و گاز اطراف را با سرعت بالا به بیرون پرتاب می‌کنند.

نیمه دوم ویدیو به ردیابی ستاره‌ها می‌پردازد و یک خوشه کهکشانی را نشان می‌دهد که به همراه جریان‌های ستاره‌ای در حال گرد هم آمدن است. جریان خروجی از سیاه‌چاله‌ها در TNG50 به طرز شگفت‌آوری پیچیده است و جزئیات آن با جهان واقعی ما مقایسه می‌شود.

مطالعه چگونگی ادغام گاز در جهان اولیه به انسان کمک می‌کند تا چگونگی شکل‌گیری زمین، خورشید و منظومه شمسی اولیه را بهتر درک کند.

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