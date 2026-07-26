به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ با احکام صادره از سوی علی دارابی قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون میراث‌فرهنگی کشور، اعضای شورای فنی میراث‌فرهنگی استان بوشهر منصوب شدند.

بر اساس این احکام، نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر به‌عنوان رئیس شورای فنی استان، علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان به‌عنوان دبیر شورای فنی و آقایان احمد زارعی، کریم حسین‌آبادی، هانیه فرزانه، مهناز مسگر و مهرداد پارسایی به عنوان اعضای شورای فنی استان بوشهر منصوب شدند.

نخستین جلسه شورای فنی استان بوشهر پس از ابلاغ احکام اعضا، به ریاست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با حضور اعضای شورا برگزار و دستورکارهایی نظیر بررسی جزییات اجرایی حفاظت و سامان‌دهی آثار تاریخی سیراف اعم از عملیات حفاظتی دره لیر، آثار خانه‌های اعیانی و مسجد جامع سیراف و هم‌چنین سازه حفاظتی (پوشش ایمن) چاه‌های صخره‌ای سیراف مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، اعضای شورای فنی ضمن بررسی موضوعات تخصصی مطرح‌شده، بر ضرورت رعایت کامل ضوابط فنی، اصول حفاظت و مرمت و حفظ اصالت آثار تاریخی در اجرای طرح‌های مرتبط تأکید کردند.

شورای فنی میراث‌فرهنگی استان بوشهر به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تخصصی بررسی و تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت، مرمت، احیا و سامان‌دهی آثار و بناهای تاریخی، طرح‌های موضوعی و موضعی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دیگر طرح‌های مرتبط با اداره‌کل متبوع، نقش مهمی در سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای طرح‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان بر عهده دارد.

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