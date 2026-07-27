به گزارش میراث آریا، امیررضا داودیپسند، تهیهکننده نمایش «میراث» که این روزها به کارگردانی غلامرضا عربی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است، با اشاره به حضور هنرمندان توانخواه در این اثر گفت: این موضوع یک انتخاب اتفاقی نیست، بلکه حاصل سالها فعالیت تخصصی غلامرضا عربی در حوزه تئاتر فراگیر است. او پیش از این نیز در پروژههای مختلف با هنرمندان ناشنوا، نابینا و دیگر توانخواهان همکاری کرده و این آثار در جشنوارهها و رویدادهای معتبری حضور موفقی داشته و جوایز متعددی کسب کردهاند.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با آموزش صحیح و فراهم کردن بستر مناسب، این قبیل محدودیتها، مانعی برای حضور حرفهای در عرصه هنر نیست و حتی میتواند به ویژگی متمایز یک اجرا تبدیل شود.
داودیپسند با اشاره به برنامههای ویژه نمایش «میراث» همزمان با هفته بهزیستی اظهار کرد: از روز گذشته تا چهارشنبه هفتم مردادماه، بلیتهای این نمایش با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار عموم علاقهمندان، جامعه توانخواهان و اقشار کمدرآمد قرار گرفته است تا امکان دسترسی بیشتری به تئاتر فراهم شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برای اجرای روز پنجشنبه هشتم مرداد، دو مترجم حرفهای زبان اشاره در کنار صحنه حضور خواهند داشت تا همزمان با اجرای بازیگران، دیالوگها و فضای حسی نمایش را برای مخاطبان ناشنوا و کمشنوا ترجمه کنند. هدف از این اقدام، فراهم کردن امکان بهرهمندی برابر همه مخاطبان از یک اثر نمایشی است.
تهیهکننده نمایش «میراث» با تأکید بر اهمیت تئاتر فراگیر گفت: هنر یکی از مؤثرترین ابزارهای توانبخشی اجتماعی است. وقتی از بهزیستی سخن میگوییم، تنها حمایتهای مادی مدنظر نیست، بلکه باید فرصت دیده شدن توانمندیهای افراد نیز فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم با حمایت مدیریت تماشاخانه سنگلج و اجرای طرحهایی مانند بلیت نیمبها و استفاده از رابطان زبان اشاره، نشان دهیم که سالن تئاتر متعلق به همه مردم است و هیچکس نباید به دلیل شرایط جسمی یا اقتصادی از تجربه هنر محروم بماند.
نمایش «میراث» به نویسندگی بهرام بیضایی، به کارگردانی غلامرضا عربی و تهیهکنندگی امیررضا داودیپسند، هر روز ساعت ۱۹ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است. اجرای ویژه این نمایش برای مخاطبان ناشنوا و کمشنوا با حضور مترجمان زبان اشاره، روز پنجشنبه هشتم مرداد برگزار خواهد شد.
ناصر آویژه به همراه مرتضی رستمی، آرام نیکبین، حمیدرضا حسینعلی، ابراهیم خسروی، احمد مطوری، علی حسینی، سهیل اکبری، آویسا عربی، سپهر حمزه، زهرا یافتیان، سیدمجتبی موسوی، محمدحسن یاوری و مجتبی بروشکی، بازیگرانی هستند که در نمایش «میراث» روی صحنه میروند.
علاقهمندان به هنرهای نمایشی میتوانند با مراجعه به سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/miras10 بلیت این نمایش را تهیه کند.
در خلاصه داستان «میراث» آمده است که درگیریها بر سر میراث به اوج میرسد، اما دزدها مشغول تاراج آن میراثند ...
انتهای پیام/
نظر شما