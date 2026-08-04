سوغاتیِ عشق از مسیر بازگشت زوار اربعین در استان کرمانشاه

زائر عزیز، حالا که مسیر بازگشت را در پیش گرفته‌ای، رد پای هنرِ کرمانشاه، مسیرت را زیباتر می‌کند. هنرمندان ما در ۷۰ غرفه در سرتاسر مسیر، از سرپل‌ذهاب و دالاهو گرفته تا ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه، منتظرند تا با دست‌سازه‌هایشان، یادگاری از دیار سنگ و نور را به خانه‌هایتان بفرستند. توقف کنید، نفسی تازه کنید و بخشی از فرهنگ و هنر کرمانشاه را به‌عنوان سوغاتِ این سفر معنوی با خود ببرید. قدمتان روی چشم، دست‌رنج هنرمندان ما پیشکش نگاهتان. 📍 مکان: ۷۰ غرفه صنایع‌دستی در شهرهای سرپل‌ذهاب، دالاهو، ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه.