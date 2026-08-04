سوغاتیِ عشق از مسیر بازگشت زوار اربعین در استان کرمانشاه

تهیه شده در روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه
انتهای پیام/
زائر عزیز، حالا که مسیر بازگشت را در پیش گرفتهای، رد پای هنرِ کرمانشاه، مسیرت را زیباتر میکند. هنرمندان ما در ۷۰ غرفه در سرتاسر مسیر، از سرپلذهاب و دالاهو گرفته تا ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه، منتظرند تا با دستسازههایشان، یادگاری از دیار سنگ و نور را به خانههایتان بفرستند. توقف کنید، نفسی تازه کنید و بخشی از فرهنگ و هنر کرمانشاه را بهعنوان سوغاتِ این سفر معنوی با خود ببرید. قدمتان روی چشم، دسترنج هنرمندان ما پیشکش نگاهتان. 📍 مکان: ۷۰ غرفه صنایعدستی در شهرهای سرپلذهاب، دالاهو، ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه.
تهیه شده در روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه
انتهای پیام/
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