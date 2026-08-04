۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲

سوغاتیِ عشق از مسیر بازگشت زوار اربعین در استان کرمانشاه

سوغاتیِ عشق از مسیر بازگشت زوار اربعین در استان کرمانشاه

زائر عزیز، حالا که مسیر بازگشت را در پیش گرفته‌ای، رد پای هنرِ کرمانشاه، مسیرت را زیباتر می‌کند. هنرمندان ما در ۷۰ غرفه در سرتاسر مسیر، از سرپل‌ذهاب و دالاهو گرفته تا ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه، منتظرند تا با دست‌سازه‌هایشان، یادگاری از دیار سنگ و نور را به خانه‌هایتان بفرستند. توقف کنید، نفسی تازه کنید و بخشی از فرهنگ و هنر کرمانشاه را به‌عنوان سوغاتِ این سفر معنوی با خود ببرید. قدمتان روی چشم، دست‌رنج هنرمندان ما پیشکش نگاهتان. 📍 مکان: ۷۰ غرفه صنایع‌دستی در شهرهای سرپل‌ذهاب، دالاهو، ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه.

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تهیه شده در روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه 

انتهای پیام/

کد خبر 1405051301061
مهدی خالوندی
دبیر محمد آوخ

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