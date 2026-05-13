طلوع قزل آلای رنگین کمان در الیگودرز

شرکت پیشگامان توسعه کشاورزی کوثر وابسته به بنیاد مستضعفان با راهاندازی مزرعه ماهیچال در الیگودرز، گامی مهم در توسعه پایدار برداشته است. این مجموعه با بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر محیطزیست منطقه، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولید قزلآلای رنگینکمان دارد. ظرفیت بالای تولید تخم چشمزده و ماهی پرواری، سهم قابل توجهی در تقویت امنیت غذایی کشور ایفا میکند. این طرح با کاهش وابستگی به واردات، مسیر خودکفایی در زنجیره تولید آبزیان را تقویت کرده است. مزرعه ماهیچال با اتکا به نیروهای بومی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دهها نفر را فراهم کرده است. رویکرد اجتماعی مجموعه با بهکارگیری نیروهای کمبضاعت، نشاندهنده تعهد جدی به مسئولیت اجتماعی است. این پروژه نمادی از پیوند موفق اشتغالزایی، امنیت غذایی، مسئولیت اجتماعی و بهرهگیری پایدار از محیطزیست منطقه است.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹
