۳ موتورسوار خوزستانی با پیام «صلح؛ برای حفظ محیط زیست و زیست بوم»، جنوب به شمال را پیوند زدند

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گروه سه نفره ورزشکاران موتورسوار «فرزند خوزستان» با پیام «صلح؛ برای حفظ محیط زیست و زیست بوم»، قدم به جاده‌های خوزستان گذاشتند تا جنوب را به شمال این استان پیوند بزنند.

محمد مروارید که به همراه مهدی یزدانی و حبیب‌الله عالیپور، خوزستان گردی خود را از ۱۱ فروردین آغاز کرده‌ در گفت‌وگو با میراث‌آریا گفت: طبیعت ایران و خوزستان فرح‌بخش است و این سرزمین با تنوع فرهنگی خود پیشینه تمدنی دارد، به همین دلیل با گروه‌های موتورسوار، سفرهای ایرانگردی متعددی برگزار کرده‌ایم تا با رعایت کلیه الگوهای رفتاری، ترافیکی و فنی، فرهنگ موتور سواری ایمن را گسترش داده و می‌کوشیم تا علاقمندان موتورسواری را افزایش بدهیم.

او در خصوص نحوه سفرهای گروهی ایرانگردی و یا خوزستانگردی افزود: برای انجام کلیه سفرهای گروهی، ضمن تعیین مقصد، توجه به شرایط آب و هوایی، کلیه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم و ملزومات مورد نظر را فراهم می‌کنیم.

مروارید که به همراه دوستانش اهواز را به مقصد ملاثانی، مسجدسلیمان، اندیکا، ایذه، باغملک موتورسواری می‌کرد، با تأکید بر فرهنگ مهمان‌نوازی مردم ایران گفت: موتورسواری همواره برای زنان و مردان و افراد کم سن و سال‌ و بزرگسالان جذاب بوده و طرفداران زیادی دارد، ما همواره در طول‌ سفر با واکنش‌ها و استقبال شایسته مردم مواجه هستیم و پذیرای گردشگران هستند.‌

این موتورسوار در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ویرانگری‌های جنگ اظهار کرد: من با گذشت بیش از پنج دهه از زندگی خود، شاهد جنگ عراق و ایران بودم و پیامدهای ویرانگر جنگ را هم مشاهده کردم، به همین دلیل هیچگاه نمی‌توانم جنگ را توصیه کنم و آرزوی صلح و آرامش و پیروزی مردم ایران را خواهان هستم.

