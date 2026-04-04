ایران از همان عصر حجر کارهای سترگی برای بشریت انجام داد

سیامک صحافی، رئیس انجمن تاریخ و میراث ایرانیان در یادداشتی نوشت: ایران مادر تمدنی بیش از ۵۰ درصد جهان، قلب حکمت و ادبیات و موسیقی جهان، وادی یکتاپرستان و فرزانگان عالم، مهد تمدن‌های کهن بشری و وارث دردها و خیانت‌های بیشماری از چند قرن اخیر است. انسان ایرانی و تمدن ایرانی یک معیار و متر است.

من کاری با حوزه سیاست ندارم که جدال و صلح آن به سیاستمداران بر می‌گردد اما چون پای هویت کشورم در میان است باید پاسخی قاطع بدهم. بنظرم ما باید در این خصوص یکبار برای همیشه، پاسخی منطقی و قابل استناد به جهان غرب بدهیم و بگوییم که هرچند شما الان دارای انواع تکنولوژی هستید و هوش اهالی خاورمیانه را برده‌اید، اما لازم است بدانید که شناسنامه فرهنگی، هنری و حکمتی‌تان خیلی خیلی خدشه‌دار است. ما از همان عصر حجر کارهای سترگی برای بشریت انجام داده‌ایم. به‌عنوان مثال وقتی ما در ۹۰۰۰ سال پیش در محوطه ازبکی در نظرآباد استان البرز برای نخستین‌بار در تاریخ معماری از سیمان استفاده نمودیم یا نیاکان ما در همان محوطه در ۸۵۰۰ سال پیش، با استفاده از سگ‌های نگهبان به‌ گله‌داری گوسفند و بز اشتغال داشتند؛ یا در تپه یحیی بخش ارزوئیه استان کرمان در ۷۰۰۰ سال پیش پاکت‌های پستی از جنس سفال ابداع کردند؛ یا در کنار صندل جیرفت کرمان خیلی زودتر از تمدن بین‌النهرین رسم الخط ابداع شد؛ شما در همان زمان‌ها یعنی از هزاره‌های کهن تا همین چهارصد سال پیش چه کردید برای بشریت؟ !

یا در محوطه‌های اورارتویی منطقه آذربایجان که، یک تمدن کاملا ایرانی است به ابداع ستون‌ و نوعی معماری پرداختیم که بعدها الگوی ماد و هخامنشی شد؛ یا وقتی که نیاکان سکایی ما در روسیه فعلی نسبت به بافت قالی پازیریک اقدام و در کنار آن پوشاک و اشیا نفیسی از پشم و چوب و طلا درست کرده‌اند؛ یا وقتی در لرستان ۵۰۰۰ سال پیش مفرغ ابداع شد؛ یا در باباجان تپه شهرستان نورآباد لرستان موزائیک‌های رنگی و ریتونی ماورایی با قدمتی ۶۰۰۰ سال ابداع و ساخته شد؛ یا در دره باستانی خایدالو در خرم‌آباد لرستان به‌عنوان کهن‌ترین دره باستانی دنیا و نیای انسان‌های نئاندرتال در دنیا، اجدادمان در ۶۵۰۰۰ سال پیش در غارهایی مانند کلدر یا قمری به ساخت زیورآلات از مواد طبیعی پرداختند، یا اسناد سکونت انسان نزدیک به هوشمندی در حدود ۴۰۰۰۰۰ سال پیش در غار قلعه کرد شهرستان آوج استان قزوین بدست آمد شما برای بشریت چه کردید؟!

آن هنگام که در تپه مارلیک یکی از زیباترین شاهکارهای زرین تاریخ بشریت در ۳۲۰۰ سال پیش ساخته شد؛ یا در محوطه حسنلو شهرستان نقده آذربایجان‌غربی یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین آثار زرین جهان با نقوشی نمادین از مبارزه انسان با موجودی افسانه‌ای یا همان جنگ با نفس در کنار تعدادی اشیا ارزنده در ۳۲۰۰ سال پیش ساخته شد؛ یا وقتی در محوطه ارجان در بهبهان از توابع خوزستان ۱۲۰۰ سال جلوتر از یونانیان لوح برگزاری رویدادی بین‌المللی تحت عنوان لوح ارجان با نقوشی فوق نفیس به جهت بزرگداشت فتح مجدد دولت شهر ارجان توسط کیدین هوتران آوا ساخته شد، شما برای بشریت چه کردید؟!

یا وقتی کاشی‌های گرانسنگ بوکان در آذربایجان‌غربی بدست آمد؛ یا وقتی نیاکان ما در غار هستیجان استان مرکزی در ۸ هزار سال پیش با استخوان نوعی پرنده یک ساز موسیقی ساخته و نغمه‌هایی نواختند؛ یا در چغامیش شهرستان دزفول خوزستان سندی ۷ هزار ساله از ارکستراسیون موسیقی و دریانوردی بدست آمد؛ یا وقتی معماران دانشمند و گمنام ایران باستان در ادواری چون اورارتوها، مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان ابداعات و آثار ماندگاری را به یادگار گذاشتند که بخشی از آنها به عنوان الگوی بشریت به شمار می‌آیند شما برای بشریت چه کردید؟!

یا وقتی مهندسان و معماران ایرانی آثار ارزنده‌ای چون چغازنبیل، سازه‌های آبی شوشتر، گنبد سلطانیه، میدان نقش جهان، مساجد شیخ لطف‌الله و عباسی و نصیرالملک، جامع کبیر یزد و قزوین و تبریز، کاروانسراهای ایرانی، بازار تبریز و اردبیل و اصفهان و شیراز و کرمان، ارگ بم، کاخ گلستان، برج گنبد قابوس، بادگیرها، انواع کاشی‌ها و... را ابداع و ساختند؛ یا در تپه زیویه شهرستان سقز استان کردستان اشیایی فاخر از جمله لوح زرین زیویه با نقوشی بی‌نظیر به عنوان یک اثر نفیس هنری و شاهکاری بی‌نظیر ساخته شد، یا وقتی در هزاران سال پیش ایرانیان فرزانه برای رفع مشکلات خود به ابداع سفال پرداختند، شما برای بشریت چه کردید؟!

یا وقتی دانشمندانی چون خیام نیشابوری، جمشید کاشانی، فردوسی طوسی، ابن سینا، ابونصر فارابی، سعدی شیرازی، ابوریحان بیرونی، ناصر خسرو قبادیانی، نظامی گنجوی، مولوی، امام محمد غرالی، نورالدین عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری، خواجه نصیرالدین طوسی، ابوالحسن صبا، میرزا عبدالله فراهانی، عبدالله دوامی، حاج محمدحسین یگانه، حاج قربان سلیمانی، سید حسن کسایی، غلامعلی پورعطایی، شیرمحمد اسپندار، میرزا علی‌اصغر بهاری، حسین قوامی، روح‌الله خالقی، میرزا ابوالحسن خان اقبال السلطان، سید حسین طاهرزاده، اسماعیل ادیب خوانساری، قمرالملوک وزیری، محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان، جابربن حیان، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، ابو محمد خوارزمی، برزویه طبیب، علامه دهخدا، شهریار، عزت‌الله نگهبان، محمدصادق ملک شهمیرزادی، پرویز ورجاوند، باربد و... آثاری بی‌نظیر با شخصیتی جهانی در علوم انسانی و طبیعی و ادبی و فلسفی و... نوشته، سروده و خلق کردند ک باید از دولتمردان غرب علی الخصوص از دونالد ترامپ پرسید که شما در همان زمان‌ها یعنی از هزاره‌های کهن تا همین ۴۰۰ سال پیش چه کردید برای بشریت؟ !

به نظرم نباید برای هم در افواه بین‌المللی وهن ایجاد کرد، باید پذیرفت که انسان اگر دارای سلامت روان و شخصیت باشد به این نتیجه خواهد رسید که بشر از سپهر تاریخ تا به اکنون هرچه ساخته و ابداع کرده و کشف نموده، دستآوردی برای همه عالم بوده است که چه نیکو گفته استاد سخن سعدی شیرازی: «بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک پیکرند».

یعنی همه ما یک ریشه داریم، پس نه می‌توانیم تاریخ را تحریف کنیم، نه شناسنامه جعلی بسازیم نه چیز دیگر. باید به این فهم مهم از اخلاق و معرفت برسیم که اخلاق و صلح تنها میراث مشترک است و باید بدانیم که زمان قداره کشی و تنش و عقده‌گشایی نیست و باید قبول کنیم جهان امروز، از نبود عقل سلیم در رنج و عذاب قرار گرفته است و برای روزگاری عاری از تنش و جدال و جنگ، راهی جز آغاز خردورزی تمدنی وجود ندارد.

