عزت‌الله عسکری بخشدار آبژدان شهرستان اندیکا در استان خوزستان، در گفت‌وگو با میراث آریا از بخش آبژدان به عنوان ریه های تنفسی استان خوزستان نام برد و بر حفظ زیست بوم آن تاکید کرد و گفت: به دلایلی که در ادامه ذکر خواهم کرد، آینده متعلق به مردم و شهرستان اندیکا است. در برخی نقاط کشور، رایج شدن برخی ساخت و سازها و توسعه ناهمگون موجب شده تا اراضی کشاورزی و برخی مناظر بکر از بین برود. خوشبختانه در حال حاضر شهرستان اندیکا بکر است و هنوز ویلاسازی غیرمجاز و ناهمگون در آن رونق نگرفته است. با این شرایط یکی از ریه‌های استان خوزستان، شهرستان اندیکا و بخش آبژدان است و از دست رفتن ریه‌ها زنگ خطر برای ایران محسوب می‌شود.

بخشدار آبژدان که چهار سال است این مسئولیت را بر عهده دارد و از محبوبیت محلی برخوردار است در ادامه افزود: از کلیه نهادهای مسئول، متولیان امر و برنامه‌ریزان شهری و روستایی، در استان و کشور، درخواست دارم با برنامه‌ریزی صحیح، این طبیعت بکر شهرستان اندیکا را دستمایه طرح‌های توسعه‌ای ناپایدار و ناهمگون قرار ندهند، بلکه با طراحی اصولی، این شهرستان را به یکی از مناطق ممتاز ایران و دنیا که الگوی ملی و جهانی باشد تبدیل کنند.

عسکری که چهار سال است بخشدار آبژدان محسوب می‌شود با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند بهترین نگهبان و نگهدار طبیعت و میراث ایران، خوزستان، اندیکا و بخش آبژدان باشند اظهار کرد: وجود سرمایه‌های انسانی در شهرستان اندیکا، علاوه بر اینکه موجب شده تا اندیکا به عنوان شهر ملی دست بافته‌های عشایری معرفی شود، اما روستای شوکل حاجیوند به عنوان روستای ملی چوقابافی در بخش آبژدان قرار گرفته است. در این روستا بیش از ۳۰۰ صنعتگر زن و مرد فعالیت داشته و در انواع تولیدات محلی مهارت دارند.

او با اشاره به آمار جمعیتی در شهرستان اندیکا گفت: شهرستان اندیکا دارای ۶۰۰ نقطه جمعیتی است و بخش آبژدان که از بخش‌های بسیار خاص و ویژه استان خوزستان در شهرستان اندیکا به شمار می‌آید و با پتانسیل‌های گوناگون دارای پیشینه تمدنی و میراث‌فرهنگی وآداب و رسوم و مناظر طبیعی است. بخش آبژدان با ۱۰۰ روستا دارای ۳۰ هزار نفر جمعیت است و در این میان شهر آبژدان هم بیش از شش هزار نفر جمعیت دارد. در نقاطی از بخش آبژدان جمعیت عشایری ساکن است اما جمعیت روستایی غالب است.

بخشدار آبژدان با تاکید براینکه پنج درصد برق کشور در این بخش تامین می‌شود به دیگر توانایی‌های حوزه کاری خود اشاره کرد و افزود: بخش آبژدان دو سد گدار و شهید عباسپور را در خود جای داده و پنج درصد برق کشور را تامین می‌کنند. شغل اهالی روستا دامپروری، کشاورزی، گردشگری و اداری است. در این بخش بزرگترین جزیره گردشگری ایران به نام جزیره کِوِشک (شهید عباسپور) وجود دارد که یکصد قایقران در پیرامون آن فعالیت می‌کنند. ضمن اینکه نخستین اقامتگاه بومگردی شهرستان اندیکا هم در بخش آبژدان فعالیت دارد. همچنن دو ورودی شهرستان اندیکا، یکی از سمت مسجدسلیمان و دیگری از سمت ایذه از بخش آبژدان می‌گذرد.

عسکری با اشاره به وجود پتانسیل‌های تاریخی و طبیعی گفت: آیین‌ها و فرهنگ‌های بومی و محلی در کل شهرستان وجود دارد و مردم با فرهنگ اندیکا همچنان در حفظ و اشاعه آنها کوشا هستند. همچنین در بخش آبژدان شانزده طایفه سکونت دارند و این تنوع طایفه‌ای یک همزیستی فرهنگی را به وجود آورده است. لذا ازدواج‌های بین طایفه‌ای موجب شده تا کیفیت تعامل بین مردم بالاتر برود.

