محمد عزیزالدین مجموعه‌دار، فعال میراث‌فرهنگی و گرشگری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سمنان در گفت‌وگو با میراث‌آریا از فعالیت موزه خصوصی تاریخ شهر سمنان در ایام جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ایران و تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: موزه تاریخ شهر سمنان از لحاظ بازدید در این استان رتبه نخست را دارد و خوشبختانه تورهای گردشگری که از سطح کشور وارد استان سمنان می‌شوند از موزه تاریخ شهر سمنان بازدید می‌کنند.

او با اشاره به اینکه موزه تاریخ شهر سمنان در سال ۱۳۷۴ افتتاح شد و تا امروز در حال فعالیت است به معرفی این موزه پرداخت و افزود: این موزه، اقدام به معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت شهر سمنان می‌کند. بیش از ۱۲۰۰ عنوان اشیا در آن نگهداری می‌شود و شامل بخش چاپ، بخش رادیو و تلویزیون، بخش اسناد، بخش تلفن، بخش اتاق نشیمن، بخش سینما و عکاسخانه، بخش مطبخ، بخش موسیقی و... است.

این مجموعه‌دار با تاکید براینکه موزه تاریخ شهر سمنان نخستین موزه در کشور است که به عضویت اتحادیه موزه‌های جاده ابریشم با حضور ۴۷ کشور درآمده است گفت: موزه تاریخ شهر سمنان تاکنون از سوی انجمن مجموعه‌داران کشور دو بار به‌عنوان موزه برتر ایران مورد تشویق قرار گرفته است.

عزیزالدین با یادآوری اینکه در جنگ پیش‌روی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان بین‌المللی سپر آبی را در موزه تاریخ شهر سمنان نصب کرده است یادآور شد: به همت اداره کل میراث‌فرهنگی سمنان، نشان سپر آبی تهیه و در اختیار ما قرار گرفت و این سپر را نصب کردیم. اجرای این طرح در چارچوب استانداردهای جهانی و کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، بیانگر رویکرد علمی و مسئولانه ایران در حفاظت از میراث مشترک بشری است.

او در ادامه ماهیت جنگ را فی النفسه بد دانست و افزود: ارمغان جنگ هم برای نیروی انسانی و هم ابنیه تاریخی و میراثی، همراه با نابودی است. آن زمان که به هویت و تاریخ یک شهر حمله می‌شود، هویت و تاریخ یک ملت از بین می‌رود. آسیب واردشده به آثار تاریخی و فرهنگی برخی شهرهای ایران در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، تعرض به شناسنامه تمدنی ملت ایران و مصداق روشن نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است. با این حال خوشبختانه تاکنون به بناهای میراثی استان و شهر سمنان آسیبی وارد نشده است.

این فعال میراث‌فرهنگی و گرشگری که دبیر اجرایی آیین پاسداشت هزارسالگی مناره مسجد جامع در سمنان بود درباره تاثیر برگزاری این رویداد به منظور جلب توجهات به استان و شهرستان سمنان گفت: آیین پاسداشت هزاره مناره تاریخی مسجد جامع سمنان حرکتی بود که توانست غبار فراموشی را از این بنای فاخر و ارزشمند بر دارد. انجمن فرهنگ، هنر و معماری برگزار کننده این آیین بود و بنده به‌عنوان دبیر اجرایی انجام وظیفه کردم و توانستیم با همکاری فرمانداری، اداره کل میراث‌فرهنگی و شهرداری سمنان حرکتی را شروع کردیم که منجر به معرفی بیش از پیش سمنان شد. در این برنامه بیش از ۲۰ بلاگر از سراسر کشور مهمان ما بودند و در کنار دیگر عزیزان توانستند سمنان را به بهترین شکل به مردم ایران و حتی فارسی زبانان دنیا معرفی کنند.

محمد عزیزالدین که در کنار تدریس از ۱۲ سال پیش وارد حوزه موزه‌داری و فعالت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی شده است در زمینه تالیف کتاب پیرامون تاریخ و فرهنگ سمنان تلاش کرده است گفت: از اینجانب تاکنون ۵ جلد کتاب در حوزه تاریخ سمنان با عنوان تاریخ کارخانه ریسندگی و بافندگی، سرگذشت نفت خوریان سمنان، تاریخ راه‌آهن استان سمنان، ۱۱۵ سال تاریخ انتخابات استان سمنان، تاریخ طب و طب پیشگان در سمنان به چاپ رسیده است. همچنین کتب هزارسال تاریخ آب و آبیاری در سمنان، تاریخ روستای دلازیان و تاریخ بلدیه سمنان در حال چاپ هستند.

