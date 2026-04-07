«فرهنگ»، عاملی برای جلوگیری از خدشه به میراث ادیان در دوران جنگ

مجتبی گهستونی، روزنامهنگار و دبیر سرویس سمنها و نخبگان میراثآریا، در یادداشتی نوشت: از زمان آغاز تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف ایران، شاهد تخریب و تعرض به تاسیسات مختلف نظامی و غیر نظامی بودیم. در این میان در سرزمینی که نماد همزیستی اقوام و ادیان است به نام برخی اماکن فرهنگی و مذهبی مسلمانان، مسیحیان و کلیمیان برمیخوریم. این همزیستی ریشه در نگاه مترقی قانون اساسی دارد که توجه ویژهای به ادیان الهی داشته و حضور نمایندگان ادیان مختلف در مجلس شورای اسلامی، گواهی روشن بر این رویکرد ویژه و ممتاز است.
اما در خبرهای امروز هجدهم فروردین ۱۴۰۵ خواندیم و شنیدیم که رژیم صهیونیستی و آمریکا، نه تنها به کنیسه «رفیعنیا» از مراکز مهم مذهبی کلیمیان در تهران حمله کرده و این بنا تخریب شده است بلکه هشدار چندباره داده که راهآهن ایران را هدف قرار میدهد؛ از جمله تاسیسات مادر، زیربنایی و نمادی از ترقی ایران در قرن بیستم.
به قول وزیر میراثفرهنگی گردشگری صنایعدستی؛ راهآهن سراسری ایران از جمله برجستهترین نمونههای معماری و مهندسی معاصر کشور به شمار میرود که با مشارکت مهندسان، هنرمندان، کارگران و متخصصان ایرانی و اروپایی در طول سالیان متمادی احداث و سپس با اتکا به دانش بومی توسعه یافته است.
در این میان تخریب برخی اماکن فرهنگی و مذهبی ادیان الهی در ایران در پیتهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف کشور، نمیتواند خدشهای به صلح، دوستی، آرامش، آسایش و زندگی شایسته همه مردم ایران، بهویژه هموطنان زرتشتی، کلیمی، صابئین مندایی، مسیحی؛ آشوری و ارامنه وارد کند، زیرا حضور پیروان ادیان در عبادتگاههای خود و حمایت حاکمیت از بازسازی و صیانت از این اماکن در زمان آرامش، نماد صلح و دوستی است. این مردم علیرغم تفاوتهای دینی، قومی و مذهبی در طول قرنهای متمادی بهصورت مسالمتآمیز در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و وحدت و انسجام مولفه اصلی فرهنگ و هویت ایرانی بوده است.
به قول قائممقام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، «فرهنگ» بهترین راه برای گفتوگوی کشورها با یکدیگر است، عبور از آستانه آن، باطلالسحر سوداگری سایر عرصهها خواهد شد، لذا موضوع فرهنگ مقدم بر هر عامل دیگر موجب نزدیکی کشورها و تمدنها به یکدیگر است. کشورهای تاریخی و تمدنهای باستانی با ایفای نقش منحصر به فرد خود، ناگزیر به تعامل با همه فرهنگها بوده و تنوع فرهنگی و طبیعی به طریقی در هم آمیخته که بخشی از موجودیت آن کشور شده است و سرگذشت و آینده مشترکی را برای این تمدنها رقم زده است.
میراثی که طی صدها و دهها سال از پیروان ادیان الهی باقی مانده نهتنها متعلق به همه مردم ایران بلکه متعلق به همه انسانها و نسلهای آینده است.
