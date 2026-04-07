قدرت‌الله مجیدی، بهره‌بردار اقامتگاه عمو قدرت در شهرستان گلپایگان و روستای قرقاب در گفت‌وگو با میراث آریا با اشاره به اینکه از دی‌ماه ۱۴۰۴ حضور مهمانان در اقامتگاه‌ها به حداقل رسید و در زمان جنگ رمضان و نوروز ۱۴۰۵ شرایط اقامتگاه‌ها تغییر کرد گفت: بنا به ضرورت، ما و همه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور با رویکردی مسئولانه و مردمی، در حد توان خود اقدام به اسکان آسیب‌دیدگان جنگ کردیم و سعی داشتیم که با مساعدت در کنار مردم و در خدمت هموطنان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در مدت زمان اقامت خانواده‌های جنگ زده توانستیم مرهمی بر زخم آن مهمانان باشیم افزود: من و همکارانم با همدلی و هم‌افزایی مثال‌زدنی تلاش داریم در کنار ارائه خدمات اقامتی مناسب، فضایی امن، آرام و شایسته برای اسکان موقت هموطنان فراهم کنیم. اقامتگاه‌ها می‌توانند با عملکرد و کیفیت رفتار، معیاری برای سنجش سطح پایداری خدمات گردشگری کشور باشند.

بهره‌بردار اقامتگاه عمو قدرت که بومگردی او در مجاورت یک قلعه و حمام تاریخی و سنگ نگاره‌های باستانی تیمره است اظهار داشت: حضور مهمانان در اقامتگاه‌های روستای قرقاب و شهرستان گلپایگان فرصتی را فراهم می‌آورد تا مهمانان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه آشنا شوند.

مجیدی با اشاره به تکیه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی‌ مردم ایران که با مهمان‌نوازی می‌توانند پیام خود را به نسل‌های آینده منتقل کنند گفت: به قول وزیر میراث‌فرهنگی، توسعه بدون بازسازی روح و فرهنگ روستا معنا ندارد. باید مرام مردم در هنگام روبرو با مهمان، موسیقی، صنایع‌دستی، تولیدات محلی، خوراک، پوشاک، شعر و گویش بومی را احیا کنیم. آنچه روستا را زنده نگه می‌دارد، هویت و روح فرهنگی آن است.

این فعال گرشگری در بخش دیگری از گفت‌وگو با میراث آریا راهکار مؤثر برای توسعه روستاها را ایجاد اقتصاد محلی پویا، خودکفایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی روستاها دانست و افزود: حرکت در مسیر توسعه‌ پایدار روستایی نیازمند اراده‌ ملی و اجماع در سطح حاکمیتی است. ساخت اجتماعی و فرهنگی روستاها باید در چارچوب این اراده‌ ملی شکل گیرد و توسعه گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که به حفظ فرهنگ، اصالت و سبک زندگی بومی منجر شود.

وی توجه به ماهیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اینکه در تدوین آیین‌نامه ایجاد این تاسیسات، شاخص‌های توسعه پایدار لحاظ شده است بیان داشت: این بخش از مصداق‌های گردشگری، می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی کیفیت پایداری در صنعت گردشگری باشد.

وی در پایان این گفت‌وگو ابراز امیدواری کرد که ایران و مردم این کشور کهن پیروز باشند و در صحت و سلامتی به سر ببرند، زیرا ما در ایران، نه در مقام توصیه‌پذیر، بلکه در جایگاه یک تمدن زنده و یک فرهنگ ریشه‌دار ایستاده‌ایم؛ سرزمینی که هم در کشاورزی سنتی و هم در صنایع دستی، یکی از قطب‌های تاریخی جهان بوده است.

