به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ششمین شماره هفته‌نامه «زمینی‌ها» با رویکرد فرهنگی، هنری، اجتماع و با موضوع میراث‌فرهنگی و جنگ، در ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و با تیتر صفحه اول «برایِ ایران» منتشر شد.

مدیر مسئول وصاحب امتیاز این هفته‌نامه «عالیه چنگیزی» و سردبیر زمینی‌ها «مجتبی گهستونی» است.

همچنین مدیر اجرایی این نشریه «احمد دامن پاک» و طراح و صفحه‌آرا هم «فرزاد موسوی» است.

در شماره ششم زمینی‌ها، ۱۵ اثر از عالیه چنگیزی، مجتبی گهستونی، آتوسا مومنی‌، حسین فدایی، رامونا غلامرضایی، الناز دادمهر، مهدی دهدار، جعفر مهرکیان‌، نادر زینالی، سیمین ثقفی، مهرداد حمزه، مریم مقدم، منوچهر دین پرست و فرزاد موسوی منتشر شده است.

در ویژه‌نامه میراث‌فرهنگی و جنگ هفته‌نامه زمینی‌ها، مطالبی همچون هر خبر یک سرنخ، داستان زخمی شدن حافظه ایران، تاب‌آوری کودکانه در تنگ هرمز، در جنگ‌ها هویت فرهنگی ملت‌ها هدف قرار می‌گیرد، میراث زنده در روزگار بحران؛ تعهدی برای تداوم، ویرانی پنهان؛ جنگ علیه میراث مکتوب، سفر با قطار؛ یک انتخاب پایدار، پویش حفاظت دیجیتال میراث‌فرهنگی ایران، پویش میراث من فرصتی برای بازسازی و حفاظت از آثار آسیب دیده جنگ، روایت تلخی جنگ و شیرینی وطن، صدای بلند در هیاهوی جنگ، وطن تنها سرمایه بی‌بدیل به همراه یک طرح و یک تک عکس منتشر شده است.

