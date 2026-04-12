به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، نشست «ایران به مثابه مهمترین میراث ما» با رویکرد «حمایت از میراثفرهنگی در زمان جنگ»، برگزار میشود.
نشست «ایران به مثابه مهمترین میراث ما، حمایت از میراثفرهنگی در زمان جنگ»، با حضور اساتید و محققین حوزه مرمت و معماری کشور، پنجشنبه، ۲۷ فروردینماه در شهر رشت برگزار میشود.
دبیر علمی این نشست مصطفی پورعلی و دبیر اجرایی آن اردلان لالهزاده است که ساعت ۱۵ در محل رشت، میدان مرکزی، عمارت شهرداری برگزار خواهد شد.
سخنرانان نشست «ایران به مثابه مهمترین میراث ما، حمایت از میراثفرهنگی در زمان جنگ»، محمدحسن طالبیان، علیرضا قلینژاد، احمد محیط طباطبایی، مصطفی پورعلی، جعفر مهرکیان، فرزاد رشیدی و ترانه یلدا هستند.
در برگزاری این رویداد، مرکز تحقیقات و مطالعات بافت های تاریخی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته ملی موزهها (ایکوم ایران)، سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت، موسسه گردشگران پایدار گیل، گروه هنر و معماری صفه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شرکت مرمت و ساختمان بناساز شیردل و دبیرخانه برنامههای علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان همکاری دارند.
در ایران، ۲۹ فروردین، مصادف با روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی گرامی داشته میشود.
