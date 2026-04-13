پیشنهاد معافیت مالیاتی و تخفیف اجاره برای نجات گردشگری خوزستان پس از جنگ/ لزوم بسته جامع حمایتی برای احیای گردشگری

علیرضا صدر، مدیر شرکت مائده‌نوین خوزستان و بهره‌بردار خانه تاریخی مستوفی شوشتر در گفت‌وگو با میراث‌آریا، با ابراز امیدواری نسبت به آینده، گفت: همان ملتی که در دوره جنگ در برابر دو قدرت شرور ایستاد و آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار کرد، اگر همان روحیه بسیج عمومی و احساس مسئولیت را در دوره بازسازی به‌کار بگیرد، می‌تواند در حوزه گردشگری هم به موفقیت‌های بزرگ برسد.

او با اشاره به سپری شدن فصل رونق گردشگری خوزستان در پی حوادث اخیر و شرایط جنگی، خواستار تدوین یک «بسته جامع حمایتی» برای بخش خصوصی شد و تأکید کرد که معافیت‌های مالیاتی موقت و تخفیف یا بخشودگی اجاره اماکن استیجاری دولتی می‌تواند نقش کلیدی در نجات کسب‌وکارهای گردشگری استان ایفا کند.

این فعال و کارشناس حوزه گردشگری با تشریح پیامدهای جنگ اخیر بر گردشگری خوزستان گفت: از دی‌ماه سال ۱۴۰۴ تا فروردین سال جاری، عملاً فصل رونق گردشگری را از دست دادیم. از پاییز به بعد، به‌جای افزایش سفر و گردشگری، با جنگ، تورم و نااطمینانی اقتصادی مواجه شدیم و این وضعیت فشار سنگینی را بر بخش خصوصی وارد کرده است.

او با اشاره به این‌که خسارت‌ها تنها به تخریب سخت‌افزار و فضاهای فیزیکی محدود نمی‌شود، افزود: در کنار آسیب به ابنیه، کارخانه‌ها و اماکن اقتصادی و تجاری، در سطح نرم‌افزاری هم دچار ضربه جدی شده‌ایم؛ از اقتصاد کلان گرفته تا حوزه گردشگری. فعالان بخش خصوصی که با حداقل سرمایه در حال ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بودند، اکنون در معرض تعطیلی قرار دارند.

صدر با تأکید بر ضرورت ورود کشور به یک «دوره بازسازی» دو وجهی، توضیح داد: بازسازی فقط به معنای ساخت و ساز نیست. ما هم به بازسازی سخت‌افزاری نیاز داریم و هم بازسازی نرم‌افزاری. در حوزه گردشگری، باید سیاست‌ها، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی شود تا بتوانیم زمان بازگشت این بخش به روال عادی را کوتاه کنیم.

بهره‌بردار خانه تاریخی مستوفی شوشتر، تدوین یک «بسته جامع حمایتی» با مشارکت دولت، بخش خصوصی، فعالان گردشگری، کارشناسان و رسانه‌ها را ضروری دانست و ادامه داد: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، همچنان ابزارهای موثری برای حمایت وجود دارد. از جمله می‌توان معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی موقت را برای فعالان گردشگری در نظر گرفت؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است.

او همچنین بر نقش دولت در کاهش فشار مالی بر کسب‌وکارهای گردشگری تأکید کرد و گفت: یک اقدام مهم دیگر، اعطای تخفیف، معافیت یا بخشودگی در اجاره‌بهای اماکن استیجاری متعلق به دولت و صندوق‌های وابسته است. با توجه به شرایط فورس‌ماژور ناشی از جنگ، این نوع حمایت کاملاً قابل دفاع و ضروری است.

صدر با یادآوری جایگاه گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اشتغال افزود: گردشگری با سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به صنعت و تولید، می‌تواند اشتغال مولد، فوری و پایدار ایجاد کند. بنابراین هر حمایتی که در این حوزه انجام شود، در واقع حمایت مستقیم از اشتغال و معیشت مردم است.

این کارشناس گردشگری در پایان تأکید کرد: مدت زمان بازگشت گردشگری خوزستان به روال اصلی، کاملاً به نوع و شدت سیاست‌ها و اقدامات حمایتی وابسته است. هرچه زودتر برای بسته جامع و ابزارهای حمایتی تصمیم‌گیری شود، مسیر احیای گردشگری کوتاه‌تر خواهد شد.

