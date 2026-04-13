به گزارش میراث آریا، سومین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی جنگ رمضان با عنوان «انسانشناسی جنگ و هنر» از سوی پژوهشکده هنر و با همکاری انجمن انسانشناسی ایران برگزار میشود.
در این نشست که شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح بهصورت برخط برگزار میشود.
مینو سلیمی عضو هیئتعلمی گروه انسانشناسی دانشگاه تهران و طیبه عزتاللهینژاد عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سخنرانی خواهند کرد.
همچنین مصطفی اسدزاده عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات دبیری علمی این نشست را برعهده دارد.
علاقهمندان میتوانند از طریق نشانی https://www.skyroom.online/ch/ricac/art در این نشست شرکت کنند.
