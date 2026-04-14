۲۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

اردوان بیرگانی

روزی برای شاهنامه‌پژوهی به افتخار زادروز خالقی‌مطلق

تصحیح جلال خالقی مطلق نمونه درخشانِ شیوه متن‌شناسی در زبان فارسی است؛ چنان‌که نوآوری‌های روش‌مند او، معیار تصحیح متن را در ادبیات ما دگرگون و متعالی کرد.

اردوان بیرگانی، نقال و شاهنامه‌خوان در یادداشتی در وصف استاد جلال خالقی مطلق نوشت: «از شمار دو چشم، یک تن کم / وز شمارِ خرد، هزاران بیش». استاد جلال خالقی‌مطلق، که عمر خویش را بی‌هیچ چشمداشت در راه اعتلای فرهنگ ایران زمین نهاد، همیشه می‌گفت: «هیچ مراسمی برای من نگیرید و کسی را به زحمت نیندازید. کار من برای ایران بود و شما هم برای ایران بمانید.»

او سال‌ها دور از میهن و در زمانه‌ای پرآشوب، با صدایی خسته اما استوار، تنها یک پیام داشت: «شاهنامه را بخوانید؛ فردوسی آن را برای خواندن نوشته است.»

در سکوتی تلخ و بی‌خبر رفت؛ آن‌گاه که ایرانِ پرافتخارش دستخوش تلاطم بود. او تمام عمرش را وقف فرهنگ ایران کرد. مردی جنگی در میدان اندیشه؛ سوار بر خرد، به جنگ جهل و نادانی می‌تاخت.

پنجاه سال از جان و جوانی‌اش را برای ویرایش شاهنامه گذاشت. آرزویش یافتن نسخه‌ای به خط حکیم توس بود تا رنج نیم‌قرن پژوهش بر باد نرود و بتواند آن را با دستان خویش ورق بزند.

خواند و نوشت، کاست و افزود، تا سرانجام شاهنامه‌ای نزدیک‌تر به زبان و زمان فردوسی بزرگ را به دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران پیشکش کند.

استاد دوران ما، جلال خالقی‌مطلق، آفریننده علمی‌ترین و دقیق‌ترین تصحیح شاهنامه به‌گفته بزرگ‌ترین چهره‌های ادب فارسی است؛ کاری سترگ که حاصل نیم‌قرن کوشش پیوسته و پژوهشی کم‌مانند است.

تصحیح او نمونه درخشانِ شیوه متن‌شناسی در زبان فارسی است؛ چنان‌که نوآوری‌های روش‌مند او، معیار تصحیح متن را در ادبیات ما دگرگون و متعالی کرد.

او با رسم‌الخط ویژه و نشانه‌گذاری‌های دقیقش گامی بزرگ برای نزدیک‌کردن خوانش شاهنامه به لحن سراینده برداشت و خواندن آن را بر دوستداران آسان‌تر کرد.

ارزش تلاش او زمانی تمام و کمال ارج نهاده می‌شود که نوشته‌ها و یافته‌هایش خوانده شود و در دسترس نسل‌های آینده قرار گیرد.

امروز او در کنار ما نیست؛ اما پژوهش‌های گران‌بها و یگانه‌اش درباره شاهنامه و حماسه‌سرایی ایرانی در کتابخانه‌ها زنده است.  با خواندن آنها، نام و یادش را جاودانه نگاه داریم.

چه نیکوست که زادروز او را روز پژوهش شاهنامه بنامیم؛  تا هر سال به یاد آوریم که چگونه یک عمر، بی‌وقفه و بی‌ادعا، در راه بزرگ‌ترین اثر حماسی زبان فارسی کوشید و چراغ پژوهش شاهنامه را فروزان‌تر کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405012501490
مجتبی گهستونی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha