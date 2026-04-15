مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس سمن‌ها و نحبگان میراث آریا در یادداشتی نوشت: ششمین جشنواره ریواس، همراه با ویژه برنامه‌هایی برای عرضه سبزی‌های بومی، صنایع‌دستی، خوراک‌های محلی، حلوا مغزی، آش کوریا و زِزِه، جمعه 28 فروردین 1405 ساعت 10 تا 21 در بافت سنتی شهر ریوش از توابع شهرستان کوهسرخ در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

پیش‎تر، گواهی ثبت جشنواره ریواس و سبزی‌های بومی به عنوان یک رویداد ملی رونمایی شده بود.

این جشنواره هر ساله با برنامه‌ریزی منظم و دقیق شهرداری و شورای اسلامی شهر ریوش و همراهی فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان، ضمن برگزاری با کیفیت، هر ساله با استقبال بسیار خوبی برگزار می‌شود. شهرستان کوهسرخ معروف به بهشت گمشده خراسان در فاصله ۲۲۲ کیلومتری مشهد از مسیر نیشابور قرار دارد.

در این جشنواره دهها غرفه به تولیدکنندگان ریواس و سبزی‌های کوهی، محصولات خشکبار، لبنیات، نان و انواع غذاهای محلی و صنایع‌دستی، برای عرضه و فروش محصولات اختصاص داده می‌شود. درآمدهای حاصل شده از فروش محصولات در جشنواره و سایر درآمدهای حاصل از ورود گردشگران به توانمند شدن جامعه ملی و افزایش انگیزه‌های همکاری منجر می‌شود.

برگزاری جشنوارهها، رویدادها و مراسم‌های مختلف در شهرستان کوهسرخ که با رویدادهای آیینی و سنتی همچون اسب چوبی، چوب بازی، موسیقی مقامی، مسابقه آوازخوانی، موسیقی به همراه عرضه محصولاتی اعم از ریواس، انواع سبزی، نان، تافتون، قلیفی، انواع لبنیات، گل و گیاه، انواع صنایع دستی، خشکبار ،آش زه زه، آش کوریا، قرمه محلی همراه است، موجب شده تا اقتصاد محلی شکوفاتر شود.

به گفته مسئولان محلی، توسعه گردشگری شهرستان کوهسرخ برمبنای ظرفیت‌هایی از جمله گردشگری کشاورزی، گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی و بوم‌گردی برنامه‌ریزی شده که اجرای برنامه‌ها در این مسیر روند رو به رشدی داشته است.

انتهای پیام/