به گزارش خبرنگار میراثآریا، انجمن مفاخر معماری ایران و مدیریت بافت تاریخی شهر تهران و انجمن مالکان، حافظان و بهرهبرداران خانههای تاریخی تهران، چهارمین نشست هماندیشی حافظان بناهای تاریخی با محوریت: «میراث پایدار؛ تجلی هویت و مشقِ تابآوری در گذر زمان» را برگزار میکند.
چهارمین نشست هماندیشی حافظان بناهای تاریخی با محوریت «میراث پایدار؛ تجلی هویت و مشقِ تابآوری در گذر زمان»، به مناسبت ۱۸ آوریل روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی، جمعه ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۰۰ در تهران، عمارت ملوکانه، خیابان فردوسی جنوبی پلاک ۹۱ برگزار میشود.
این نشست با حضور و سخنرانی، علیرضا قهاری (رئیس انجمن مفاخر معماری ایران)، محمد احمدی (وکیل پایهٔ یک دادگستری و تسهیلگر)، ابوالحسن میرعمادی (عضو هیأت مدیره انجمن)، نریمان فرحزا (استاد دانشگاه)، شهریار سیروس (پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه)، شاهرخ کلانتری (مدرس دانشگاه و فعال در حوزه بافت تاریخی)، بهروز مرباغی (مرمتگر و مدرس دانشگاه) و جمعی از صاحبنظران حوزه مرمت و معماری برگزار میشود.
کمیته برگزاری چهارمین نشست هماندیشی حافظان بناهای تاریخی معتقد است که میراث معماری ما، نه صرفاً کالبدی از خشت و سنگ، که طنینِ خاطرهای است که در رگهای زمان جاری است و از انقلاب اقیانوسها گذر کرده تا امروز، امانتدارِ هویت ما باشد. در این محفل، گرد هم میآییم تا در سایهسار تجربه استادان، راهکارهای صیانت از این گوهرهای بیبدیل را در برابر تندبادِ چالشهای معاصر جستوجو کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما