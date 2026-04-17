به گزارش خبرنگار میراثآریا، روندا گاراد، فعال سیاسی و متخصص حوزه سلامت از استرالیا، در واکنش به حملات آمریکایی-صهیونی به ایران و بازتاب آن در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به نقش معکوس اقدامات دونالد ترامپ در شکلدهی به افکار عمومی جهانی، تصریح کرد: او اشتیاق و علاقهٔ بزرگی نسبت به فرهنگ ایران ایجاد کرد.
وی با تاکید بر روند رو به گسترش توجه کاربران جهانی به مؤلفههای هویتی و تمدنی ایران، افزود: پستهایی درباره تاریخ، معماری، غذا، موسیقی و حتی ویدئوهای خلاقانه، بهسرعت در حال وایرال شدن هستند.
گاراد در ادامه با اشاره به تغییر محسوس در ادراک عمومی نسبت به ایران، خاطرنشان کرد: نفرتی که دههها دربارهٔ ایران به خورد افکار عمومی داده شده بود، اکنون با شتابی قابل توجه در حال تبدیل شدن به نوعی حمایت، احترام و کنجکاوی فرهنگی است.
