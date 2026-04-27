به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در دیدار با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تاکید بر اهمیت اقدامات اثرگذار در سطح ملی اظهار داشت: اقداماتی که بازتاب مثبت آن در میان مردم و مجموعه دولت دیده میشود، نقش مهمی در تقویت روحیه و افزایش انگیزه در میان همکاران نظام سلامت ایفا میکند.
وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر، بر نگاه جامع به سلامت تاکید کرد و افزود: در این شرایط، توجه به ابعاد مختلف سلامت، از جمله حوزههای روانی و اجتماعی، در کنار رسیدگی به آسیبهای جسمی، ضرورتی انکارناپذیر است و میتواند به بازسازی سریعتر سرمایه انسانی و اجتماعی کشور کمک کند.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از هویت ملی، خاطرنشان کرد: حفظ و پاسداشت میراثفرهنگی، آثار تاریخی و نمادهای هویتی، بخشی اساسی از تقویت انسجام ملی است و خوشبختانه این رویکرد در مسیر سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است.
ظفرقندی در ادامه، نیروی انسانی متعهد و متخصص را مهمترین پشتوانه نظام سلامت در شرایط بحرانی دانست و تصریح کرد: تعهد، تخصص و روحیه مسئولیتپذیری کادر درمان، سرمایهای راهبردی است که در مقاطع حساس، نقش تعیینکنندهای در ارائه خدمات مؤثر و بهموقع ایفا میکند. تجربههای ارزشمند گذشته نیز ظرفیتهای علمی و عملی کشور را در مدیریت تروما و بحرانها بهخوبی نشان داده است.
وی با تاکید بر اهمیت زمان در خدمات درمانی افزود: در حوزه تروما، مدیریت زمان از عوامل کلیدی در نجات جان مصدومان است و تجربههای پیشین نشان میدهد که با استقرار بهموقع تیمهای درمانی و تقویت زیرساختها، میتوان کیفیت و سرعت خدماترسانی را بهطور چشمگیری ارتقا داد.
وزیر بهداشت، سازماندهی نیروهای تخصصی، بهرهگیری از دانش روز و تأمین زیرساختهای لجستیکی شامل تجهیزات، دارو، خون و سرم را از ارکان اساسی مدیریت موفق بحران برشمرد و گفت: نظام سلامت کشور در این حوزهها از آمادگی قابل قبولی برخوردار است و این ظرفیتها زمینه ارائه خدمات گسترده و مؤثر را فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به نقش کادر درمان در تقویت امنیت روانی جامعه، اظهار داشت: روحیه ایثار و تلاش بیوقفه این قشر، از عوامل مهم در حفظ آرامش و انسجام اجتماعی است و توجه و قدردانی از این سرمایه انسانی، به تداوم این مسیر کمک میکند.
ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود، دیپلماسی سلامت را یکی از محورهای مهم توسعه علمی کشور دانست و گفت: گسترش تعاملات علمی، تبادل استاد و دانشجو و همکاریهای بینالمللی، از جمله ابزارهای مؤثر در ارتقای جایگاه علمی کشور بهشمار میرود و نقش مهمی در توسعه رشتههای تخصصی ایفا کرده است.
وی با اشاره به اهمیت مستندسازی اقدامات در عرصه بینالمللی افزود: ثبت دقیق رخدادها و اقدامات حوزه سلامت، میتواند در تبیین واقعیتها و تقویت جایگاه کشور در مجامع بینالمللی مؤثر باشد.
وزیر بهداشت در ادامه اعلام کرد: در جریان جنگ اخیر، حدود ۴۰ هزار نفر بهصورت رایگان از خدمات درمانی بهرهمند شدهاند و همزمان، شبکه بهداشت و درمان کشور با بسیج ظرفیتها، پاسخگویی گستردهای به نیازهای درمانی داشته است.
وی در پایان تاکید کرد: تداوم این مسیر با تکیه بر دانش، تعهد و هماهنگی بینبخشی، میتواند به ارتقای بیشازپیش کارآمدی نظام سلامت در مواجهه با شرایط خاص منجر شود.
در پایان این دیدار، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اهدای لوح تقدیر، از تلاشهای تیم سلامت در «جنگ تحمیلی سوم» قدردانی کرد.
