۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰

وزیر میراث‌فرهنگی در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تسلیت گفت

وزیر میراث‌فرهنگی در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تسلیت گفت

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی، درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، درگذشت پدر وی را تسلیت گفت.

در متن پیام وزیر میراث‌فرهنگی آمده است: خبر درگذشت پدر گرامی‌تان موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

بی‌تردید فقدان پدر، مصیبتی است که تحمل آن جز با اتکال به الطاف الهی، صبر و تسلیم در برابر مشیت پروردگار میسر نخواهد بود.

اینجانب، این ضایعه مؤلمه را به جنابعالی و خانواده معزز صمیمانه تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و غفران الهی و برای جنابعالی و بازماندگان مکرم، صبر، سلامتی و مزید توفیقات مسئلت دارم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040400217
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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