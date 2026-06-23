به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پی درگذشت پدر سرهنگ روشنقیاس، با صدور پیامی این ضایعه را به وی و خانواده او تسلیت گفت.
متن پیام وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به شرح زیر است:
جناب آقای سرهنگ روشنقیاس
درگذشت پدر گرامیتان موجب اندوه و تأثر فراوان شد. این ضایعه جانکاه را به جنابعالی، خانواده و سایر بستگان معزز صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
بیتردید فقدان پدر، از سختترین مصائب زندگی است و یاد و خاطره نیک آن عزیز سفرکرده، همواره در ذهن و دل بازماندگان باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.
انتهای پیام/
نظر شما