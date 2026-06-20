به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی درگذشت همسر دکتر مجتبی صدیقی را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی

درگذشت همسر گرانقدر، عالم و صبور جنابعالی موجب تأثر و اندوه فراوان شد. بی‌تردید او با اخلاق نیکو، مهر و همراهی ارزشمند خود، نقشی ماندگار در خانواده و زندگی علمی و اجتماعی جنابعالی داشته‌اند.

این مصیبت را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

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