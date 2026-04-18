یک سرمایهگذار بخش خصوصی با راهاندازی جزیره گردشگری در تالاب شادگان، ضمن ایجاد زیرساختهای پذیرش گردشگر، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای دهها قایقران، خانوار روستایی و کارگاه صنایع دستی را فراهم کرده است؛ اما میگوید شرایط جنگی منطقه، طوفان و سیلابهای اخیر، عملاً یک سال از کارکرد اقتصادی این مجموعه را از بین برده است.
دریس آلبوعلی، بهرهبردار و سرمایهگذار جزیره گردشگری در تالاب شادگان، در گفتوگو با میراث آریا با اشاره به اقدامات انجام شده در این جزیره گردشگری اظهار کرد: یک جزیره گردشگری راهاندازی کردیم که شامل ۱۰ مَضیف (مهمانسرا)، ۱۳ آلاچیق، قایقهای پدالی و پارویی، حوض ماهی، فروشگاه سنتی و یک مَضیف VIP است. در این مدت شاهد حضور گردشگران خوبی بودیم.
به گفته آلبوعلی، تنها در اسفند و فروردین سال گذشته حدود ۱۷ هزار گردشگر از این مجموعه بازدید کردهاند.
او میافزاید: امسال به خاطر شرایط جنگی و فضای خاص منطقه، تعداد گردشگران کاهش پیدا کرد، اما با همه سختیها تلاش کردیم چراغ مجموعه را روشن نگه داریم.
این بهرهبردار گردشگری، ایجاد اشتغال را مهمترین دستاورد این سرمایهگذاری میداند و میگوید: ۱۶۷ قایقران در اسکله صراخیه در این حوزه مشغول به کار شدهاند. همچنین برای هفت خانواده روستایی در حوزه نان تنوری، لبنیات سنتی، خرما و صنایع دستی امکان تأمین معیشت فراهم شده است.
او اضافه میکند: در سطح شهرستان ۱۶ کارگاه صنایعدستی فعال داریم که ۱۱ نیروی مستقیم در آنها مشغول به کار هستند و گردشگران، مشتری محصولات آنها هستند.
آلبوعلی، درباره نوع خدمات ارائه شده به گردشگران توضیح میدهد: خدمات ما شامل گشت و گذار در تالاب، روستاگردی، ارائه خوراک و نوشیدنیهای سرد و گرم، فضاهای سنتی نشستن و استراحت است تا گردشگر بتواند از محیط تالاب و تالابگردی نهایت لذت را ببرد.
به گفته او، این مجموعه به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال فعال است.
این سرمایهگذار، شرایط اخیر را برای کسبوکارهای گردشگری «بسیار سخت» توصیف کرده و میگوید: همه اصناف از شرایط جنگی متضرر شدند، اما چون این وضعیت دقیقا در بهترین فصل و روزهای سال اتفاق افتاد، عملاً ما یک سال کامل از کارکرد اقتصادیمان را از دست دادیم.
او با اشاره به دیگر آسیبها میافزاید: علاوه بر شرایط جنگی، طوفان و حالا هم سیلی که در منطقه هست، ضربات سنگینی به جزیره و فضای تالابی وارد کرده است.
آلبوعلی، از رایزنی با مسئولان گردشگری برای عبور از بحران مالی خبر داده و اعلام میکند که قرار است در نشستی با معاونت گردشگری، راهکارهای حمایت و تداوم فعالیت این مجموعه بررسی شود.
این بهرهبردار درباره وضعیت حقوقی فعالیت خود توضیح میدهد: قرارداد من هنوز به طور کامل نهایی نشده، اما بر اساس توافق اولیه، جزیره برای ۱۰ سال از سازمان محیط زیست گرفته شده و بعد از آن، مسیر قرارداد با اداره کل میراثفرهنگی دنبال میشود.
او در خصوص چشمانداز توسعه جزیره گردشگری در تالاب شادگان میگوید: برنامه توسعه ما شامل احداث ۲۰۰ متر پل چوبی نیمدایره یا هلالی، ایجاد آلاچیقهای اطراف پل و آلاچیقهای شناور روی تالاب، ساخت برج پرندهنگری با ارتفاع حدود چهار و نیم متر و فراهم کردن امکان اقامت شبانه است.
آلبوعلی، تأکید میکند: اگر محیط زیست اجازه بدهد که اقامت شب، پرندهنگری و برنامههای ستارهگردی و گروههای ستارهشناسی را هم اضافه کنیم، میتوانیم منبع درآمد بسیار خوبی برای روستاهای اطراف تالاب ایجاد کنیم.
او با وجود تقاضای زیاد گردشگران برای شبمانی، میگوید در حال حاضر مجوز اقامت شبانه را ندارد.
این سرمایهگذار در پایان از همراهی مردم محلی قدردانی کرده و میگوید: مردم منطقه بسیار خونگرم، مهربان و مهماننواز هستند. با وجود اینکه من از شهر دیگری به شادگان آمدهام، همکاری و حمایت اهالی برایم بسیار ارزشمند است و واقعا دست تکتکشان را میبوسم.
