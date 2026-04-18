جمال فرسایی، نماینده قایقرانان در اداره میراث‌فرهنگی شهرستان شادگان در روستای صراخیه از توابع تالاب شادگان، در گفت‌وگو با میراث‌آریا با اشاره به فعالیت ۱۶۷ قایق گردشگری در منطقه می‌گوید پس از آغاز جنگ، تعداد گردشگران به‌طور چشمگیری کاهش یافته و بسیاری از قایقداران و سرمایه‌گذاران محلی دچار خسارت شده‌اند.

او از مسئولان می‌خواهد برای حفظ جزیره گردشگری و حمایت از زیرساخت‌های ایجادشده در منطقه وارد عمل شوند.

نماینده قایقرانان درباره وضعیت گردشگری منطقه می‌گوید: در حال حاضر حدود ۱۶۷ قایق در این بخش از تالاب مشغول کارند، اما به دلیل شرایط جنگ اخیر، حجم مسافران و گردشگران به‌شدت کاهش یافته است.

او با بیان اینکه قبلاً در روزهای پرمسافر، هر قایق تا ۸ سرویس در روز انجام می‌داد و تعداد گردشگران حتی به ۱۵۰۰ نفر در یک روز هم می‌رسید و تأکید می‌کند: الان در بهترین حالت، بعضی روزها، برای هر قایق فقط دو تا سه سرویس انجام می‌شود و بسیاری از قایق‌ها اصلاً به مسافر نمی‌رسند.

فرسایی می‌گوید: بخش زیادی از اهالی با امید به رونق گردشگری، قایق و موتور خریده و روی گردشگران سرمایه‌گذاری کرده بودند، اما کاهش شدید مسافران باعث شده این سرمایه‌گذاری‌ها به خسارت تبدیل شود.

به گفته او، حتی برخی ساکنان محلی که در خانه‌های خود برای اقامت گردشگران بهبودهایی انجام داده بودند، به درآمد مورد انتظار نرسیده‌اند.

این فعال محلی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل، در روستا و جزیره امکان شب‌مانی گردشگران‌ فراهم بوده است، می‌گوید: امسال به خاطر شرایط جنگ، حتی خود مردم هم نگران‌اند و گردشگران تمایلی به ماندن شبانه در روستا ندارند.

فرسایی همچنین ازسرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط یکی از فعالان محلی به نام «دریس آلبوعلی» در جزیره یاد می‌کند و می‌گوید: او برای توسعه گردشگری در جزیره هزینه زیادی کرده، اما به خاطر کاهش گردشگر، عملاً درآمدی نداشته و از این وضعیت آسیب دیده است.

نماینده قایقرانان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع موزه روستایی، موزه حصیربافی و حیات‌وحش اشاره کرد و توضیح می‌دهد که برنامه‌ای برای آوردن این فضاها زیر یک قرارداد واحد در قالب یک شرکت وجود دارد تا موزه‌ها، پارکینگ و اسکله ورودی به‌صورت یک مجموعه گردشگری منسجم مدیریت شوند. فرسایی از موافقت اولیه مسئولان محیط‌زیست خبر می‌دهد اما می‌گوید هنوز این توافق‌ها به صورت رسمی و قراردادی نهایی نشده است.

او در تالاب شادگان در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای این منطقه برای گردشگری طبیعی و خانوادگی، از مسئولان می‌خواهد با برنامه‌ریزی کاربردی کمک کنند تا جزیره و روستا جایگاه خود را در گردشگری منطقه‌ای دوباره به دست بیاورد و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به هدر نرود.

