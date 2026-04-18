به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یکصد و یازدهمین دوشنبه ایکوم که دومین نشست در سال جدید است، به بررسی وضعیت و آسیب موزه‌ها در جنگ می پردازد.

در این جلسه که به میزبانی سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس افتخاری ایکوم ایران برگزار می‌شود، حسین رایتی مقدم و ابراهیم حیدری از پیشکوستان میراث‌فرهنگی و مدیران سازمان میراث‌فرهنگی زمان در جنگ ۸ ساله و محمدحسن طالبیان و علیرضا قلی نژاد پیربازاری از کارشناسان میراث‌فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.

در جلسه پیشین موزه‌ها در جنگ (یکصد و دهمین نشست دوشنبه‌های ایکوم) که روز دوشنبه ۲۴ فروردین برگزار شد، جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران، آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، علیرضا قلی نژاد پیربازاری، عضو هیئت اجرایی ایکوم ایران، منوچهر لطفی (رئیس انجمن مجموعه‌داران خصوصی) و رضا سمایی (مجموعه‌دار) سخنرانی کردند.

روز ۳۱ فروردین، یکصدویازدهمین نشست دوشنبه ایکوم همچمون سایر دوشنبه‌ها راس ساعت ۱۷ در خانه موزه پروین اعتصامی برگزار می‌شود.

