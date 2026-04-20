به گزارش خبرنگار میراثآریا، رئیس ایکوم جهانی (شورای بینالمللی موزهها) در پاسخ به درخواست ایکوم ایران، آمادگی این نهاد بینالمللی را برای کمک به موزهها و آثار تاریخی تخریب شده در جنگ ۴۰ روزه اعلام کرد.
آنتونیو رودریگز، رئیس ایکوم (شورای بینالمللی موزهها) به نامه منیر خلقی، رئیس ایکوم ایران مبتنی بر درخواست حمایت فوری و اقدامات حفاظتی برای موزهها و میراثفرهنگی ایران پاسخ داد و بر حمایت همه جانبه ایکوم جهانی از موزه های ایران که در جنگ چهل روزه آسیب دیدند، تاکید کرد.
او با اشاره به میزان خسارت و تخریب میراث فرهنگی ایران که مورد تایید دبیرخانه ایکوم سازمانهای بینالمللی نظیر یونسکو قرار گرفته است، گفت: ایکوم میتواند در صورت نیاز، مشاورههای تخصصی بینالمللی را با حضور کارشناسان حفاظت، مرمت، امنیت موزه و مدیریت بحران میراث تسهیل کند. برقراری ارتباط سریع با متخصصان کمیتههای بینالمللی ایکوم در حوزههای مستندنگاری، حفاظت و سایر کمیتههای مرتبط و همچنین کارشناسان سازمانهایی نظیر «ایکروم» (ICCROM) کاملاً امکانپذیر است.
رئیس ایکوم جهانی با قدردانی از اقدام نصب نشان حفاظتی سپر آبی در موزه ها و اماکن تاریخی ایران، تصریح کرد: تصاویر نصب نشانهای سپر آبی روی بناهای تاریخی ایران بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشاندهنده مشارکت متخصصان فرهنگی ایران و استفاده مؤثر از ابزارهای موجود در بستر درگیریهای مسلحانه است.
او همچنین درباره لزوم تهیه فهرست قرمز توسط موزه داران نیز گفت: گرچه فهرست قرمز ابزاری است که منحصراً به مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی اختصاص دارند اما تا به این لحظه در ایران، پایشها نشاندهنده شواهد بسیاری از تهدیدات مبنی بر خسارت و تخریب میراث فرهنگی است. بنابراین، ما متقاعد شدهایم که در این مرحله و با توجه به تهدیداتی که وجود دارد، اولین و مهمترین گام این است که اطمینان حاصل شود فهرستبندیهای موزهها بهروز، دقیق و شامل حداکثر مستندات تصویری ممکن از اشیاء موجود در مجموعهها هستند.
رودریگز یادآور شد: این فهرستها، شامل تمامی مستندات، باید در چندین مکان مختلف پشتیبانگیری (بکآپ) شوند تا امنیت آنها تضمین شود. چنین فهرستهایی در صورت مفقود شدن یا بازیابی اشیا، برای اثبات مالکیت موزه، اهمیت بسیار حیاتی خواهند داشت.
رئیس ایکوم جهانی پیشنهاد داد که فهرستی از آثار میراث فرهنگی که دارای ارزش جهانی برجستهای هستند جهت شناسایی بیشتر به یونسکو ارائه شود.
او گفت: چنین کاری چند هفته پیش توسط لبنان انجام شد و این کشور درخواست حفاظت ویژه برای ۳۹ سایت تاریخی خود را ارائه کرد که مورد موافقت یونسکو قرار گرفت. ایکوم در آن جلسه حضور داشت و از این ابتکار حمایت کرد.
رودریگز همچنین درباره فعالسازی ظرفیتهای بینالمللی در زمینه تأمین مالی، با تاکید بر اینکه که سازوکارهای موجود مانند «صندوق اضطراری میراث یونسکو» (UNESCO HEF) و منابع «ائتلاف بینالمللی برای حفاظت از میراث در مناطق درگیر (ALIPH)وجود دارد، اظهار کرد: ایکوم شریک نزدیک هر دوی این سازمانهاست و از این رو، میتواند هرگونه درخواست از سوی ایکوم ایران و موزههای ایرانی که نیازهای فوریِ نیازمند بودجه را شناسایی کردهاند، تسهیل کند.
او در پایان با بیان اینکه تمامی اعضای ایکوم همبستگی خود را اعلام کرده و خواستار بسیج بینالمللی جهت حفاظت از میراث فرهنگی هستند، گفت: مشتاقانه منتظر ادامه همکاریها و شناسایی راههای مناسبی هستیم که ایکوم از طریق آنها بتواند از تلاشهای جاری و آتی برای صیانت از میراثفرهنگی در ایران حمایت کند.
