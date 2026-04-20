«دل ایران»؛ ابتکار اجتماعی هگتا برای «بازآفرینی امید در دل کودکان»

به دنبال حوادث تلخ جنگ تحمیلی اخیر علیه کشور و شهادت جمعی از هم‌وطنان از جمله کودکان و نوجوانان مدرسه «شجره طیبه» میناب، هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) پویش ملی «دل ایران» را با هدف تقویت نشاط، امید و خلاقیت در میان کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده آغاز کرد.

علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، با اعلام این خبر افزود: در روزهایی که دل‌های بسیاری داغدار است، وظیفه خود می‌دانیم فضای تازه‌ای از امید، همبستگی و آفرینش را برای کودکان خلق کنیم. هنر زبان مشترک همه ایرانیان است و ما با مشارکت مجموعه‌ای از نهادهای فرهنگی و هنری کشور تلاش می‌کنیم ضمن کمک به افزایش سطح تاب‌آوری مردم، آینده‌ای رنگین‌تر برای نسل فردا بسازیم.

اجرای برنامه «دل ایران»

مدیرعامل هگتا اظهار کرد: در چارچوب این پویش، مجموعه برنامه‌هایی با محوریت نقاشی کودک با شعار «با رنگ‌ها آینده را می‌سازیم»، تکمیل پازل «نقشه ایران» با تمرکز بر تصاویر میراث تاریخی و طبیعی در کنار نام شهرهای مختلف کشورمان و طراحی اجراهای هنری و کمک به برگزاری آنها در سطح کشور با کمک انجمن‌ها و نهادهای مدنی و انجمن‌ها، برنامه‌ریزی شده است.

او تأکید کرد: این برنامه‌ها در شبکه گسترده هتل‌ها، قطارها و مراکز گردشگری وابسته به هگتا، همچنین مدارس، مراکز فرهنگی و رویدادهای عمومی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر ایران اجرا می‌شود.

تابش گفت: هدف از این پویش تنها برگزاری یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه می‌خواهیم تجربه‌ای جمعی بسازیم؛ تجربه‌ای که در آن کودکان یاد بگیرند امید را می‌توان با رنگ‌ها، هنر، همدلی و تاب‌آوری را زنده نگه داشت.

نخستین برنامه «دل ایران» در تهران

به گفته مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی، نخستین شب این پویش، با مشارکت چندین نهاد فرهنگی معتبر کشور از جمله خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور و مجموعه پیک تحریر با همراهی هنرمندان، کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ اخیر، به میزبانی هتل هما تهران برگزار شد.

تابش گفت: در این مراسم، اجراهای نمایشی، عروسکی، موسیقایی و برنامه‌های شاد فرهنگی برای کودکان تدارک دیده شد. همچنین یک پازل بزرگ با طرح نقشه ایران و آثار تاریخی و طبیعی شهرهای کشورمان به عنوان اثری به یاد کودکان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب با حضور کودکان و هنرمندان تکمیل و در هتل هما تهران نصب شد.

او افزود: کودکان شرکت‌کننده استقبال چشمگیری از این برنامه داشتند و بیش از پنج ساعت همراه هنرمندان، نمایش‌ها و عروسک‌ها لحظاتی متفاوت، صمیمی و سرشار از شادی را تجربه کردند.

عرضه آثار کودکان در سطح ملی و بین‌المللی

مدیرعامل هگتا خاطرنشان کرد: در بخش مربوط به آثار نقاشی کودکان، آثار خلق‌شده پس از داوری تخصصی در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی همچنین در قالب محصولات فرهنگی عرضه خواهد شد.

تابش با تأکید بر ادامه‌دار بودن این مسیر گفت: هگتا در کنار مردم و برای مردم است؛ رسالت ما در کنار پرداختن به حوزه گردشگری، ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای کودکان ایران است و پویش «دل ایران» تا رسیدن به این هدف ادامه خواهد داشت.

سینما سیار در هتل هما

او با توجه به تجربه زیست خانواده‌های آسیب‌دیده در هتل در شرایط جنگی و تلاش برای بالا بردن تاب‌آوری خانواده‌ها خاطرنشان کرد: در همین راستا، نوروز امسال با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و همراهی برخی از بزرگان هنر کشور، طی مدت دو هفته، ۱۵ فیلم سینمایی در قالب «سینما سیار» برای خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در یکی از سالن‌های هتل همای تهران اکران شد و مورد استقبال خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ تحمیلی قرار گرفت.

