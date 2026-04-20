به گزارش میراث آریا، جلسه مشترک شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با شورای فنی، با محوریت «ارتقا و تاب‌آوری اماکن تاریخی و موزه‌ها در دوران جنگ تحمیلی رمضان»، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی و همچنین کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی برگزار شد.

این نشست مشترک که موجب بالارفتن سواد میراثی بخش عمده اعضای غیر سازمانی شورای راهبردی می‌شود، چالش‌های پیشِ‌روی حفاظت از اماکن تاریخی و موزه‌های استان در شرایط بحران و تهدیدهای نظامی بررسی و بر اهمیت برنامه‌ریزی‌های پیش‌دستانه برای صیانت از میراث ارزشمند خوزستان تأکید شد.

شرکت‌کنندگان با مرور تجربه‌های گذشته و تحلیل وضعیت موجود، بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و بهره‌گیری از توان کارشناسان متخصص برای ارتقای تاب‌آوری این بناها تأکید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی در سخنان خود، ضمن اشاره به نقش تاریخی خوزستان در دوران دفاع و مقاومت، بر این نکته تأکید کرد که حفاظت از میراث‌فرهنگی استان نه‌تنها جنبه تاریخی دارد، بلکه بخشی از هویت جمعی مردم است و باید در برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی، جایگاهی ویژه پیدا کند.

فعالان فرهنگی و اجتماعی حاضر نیز با طرح دیدگاه‌ها و تجربه‌های میدانی خود، بر ضرورت آموزش نیروهای محلی، تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت مردمی در صیانت از بناها و موزه‌ها تأکید داشتند.

در این جلسه، بر ایجاد یک کارگروه مشترک برای تدوین برنامه عملیاتی ارتقای تاب‌آوری اماکن تاریخی و موزه‌ها در شرایط بحران توافق شد و مقرر گردید نتایج این کارگروه در نشست‌های آتی به‌صورت دوره‌ای ارائه شود.

نقش‌ها و وظایف شورای فنی و شورای راهبردی

در ساختار مدیریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دو رکن مهم و مکمل یعنی شورای فنی و شورای راهبردی نقش اساسی در هدایت، نظارت و تصمیم‌سازی‌های تخصصی ایفا می‌کنند. هر یک از این شوراها با وظایف مشخص و مأموریت‌های تعریف‌شده، بخشی از بار سنگین حفاظت، صیانت و توسعه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور را به دوش می‌کشند.

۱. وظایف شورای فنی

شورای فنی به‌عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی وزارتخانه، مسئولیت بررسی فنی و علمی طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی را بر عهده دارد. مهم‌ترین وظایف آن عبارت‌اند از:

- ارزیابی فنی طرح‌های مرمت، سامان‌دهی و احیای بناهای تاریخی و تأیید یا اصلاح آنها.

- نظارت بر استانداردها و شیوه‌های اجرایی پروژه‌های مرمتی برای تضمین کیفیت علمی و حفاظتی.

- ارائه نظرهای تخصصی درباره روش‌های حفاظت اضطراری، تاب‌آوری سازه‌های تاریخی و مدیریت مخاطرات.

- بررسی اسناد فنی مربوط به موزه‌ها، محوطه‌های تاریخی و باستانی و تعیین چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها.

- مشاوره تخصصی به مدیران کل و واحدهای اجرایی در استان‌ها جهت اتخاذ بهترین رویکردهای فنی در مواجهه با چالش‌ها.

۲. وظایف شورای راهبردی

شورای راهبردی در سطحی کلان‌تر فعالیت می‌کند و وظیفه آن تعیین جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری است. جایگاه این شورا بیشتر بر تصمیم‌سازی، نقشه‌راه و مدیریت راهبردی است. اهم وظایف آن شامل:

- تدوین سیاست‌های کلی، چشم‌انداز و خط‌مشی‌های راهبردی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

- سامان‌دهی و اولویت‌بندی پروژه‌ها و طرح‌های کلان بر اساس نیازهای ملی و منطقه‌ای.

- رصد چالش‌ها و فرصت‌ها و ارائه تحلیل‌های راهبردی برای مواجهه با مخاطرات، از جمله بحران‌های طبیعی و انسانی.

- هماهنگی میان نهادهای مختلف، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های همکار برای ایجاد وحدت رویه در حفاظت از میراث‌فرهنگی.

- حمایت از مشارکت مردمی، نهادهای محلی و فعالان فرهنگی در فرآیندهای سیاست‌گذاری.

در کنار هم قرار گرفتن شورای فنی و شورای راهبردی، ساختاری متوازن و حرفه‌ای را در وزارت میراث‌فرهنگی پدید آورده است؛ ساختاری که از یک سو با نگاه تخصصی و جزئیات فنی بر کیفیت پروژه‌ها نظارت می‌کند و از سوی دیگر با نگاه کلان‌نگر، مسیر آینده و اولویت‌های راهبردی را تعیین می‌کند. تعامل این دو شورا، زمینه‌ساز تصمیم‌های دقیق‌تر و برنامه‌ریزی‌های پخته‌تر در مسیر حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی کشور است.

انتهای پیام/