بهرهبردار نخستین خانه صنایعدستی بخش خصوصی در نقده از توابع آذربایجان غربی در گفتوگو با میراث آریا به ضرورت دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد تا اقدامات مرمتی و تجهیز را انجام دهد.
بهنام حسینپور که فارغ التحصیل رشته صنایعدستی است با یادآوری اینکه نخستین خانه صنایعدستی بخش خصوصی در نقده، در بافت قدیمی شهر در تپه قالا باشی واقع شده است، گفت: خانه صنایعدستی نقده در یکی از قدیمیترین بناهای موجود در شهرستان واقع شده که پس از خریداری کار مرمت و بازسازی آن شروع و ادامه خواهد داشت.
این مربی صنایعدستی در اداره میراثفرهنگی، گردشگری و سازمان فنی و حرفهای درباره نخستین خانه صنایعدستی بخش خصوصی در نقده، افزود: نظر بر اینکه خانه صنایعدستی نقده در شرف تاسیس و تکمیل بنا میباشد، بنابراین پس از تجهیز و راهاندازی کارگاههای مربوطه که در طرح اولیه مدنظر بوده است، تعداد هنرمندانی که در خانه صنایعدستی مشغول به کارخواهند شد، بار دیگر مشخص و اعلام خواهد شد.
او در خصوص مهمترین چالشهایی که در مسیر مدیریت و بهرهبرداری با آن روبهرو بود اظهار کرد: با توجه به اینکه سرمایهگذاری شخصی من تا این مرحله تکافوی هزینهها را کرده است، اما تکمیل و تجهیز کارگاههای مربوطه نیاز به اخذ تسهیلات بانکی است.
این برگزیده جشنوارههای گوناگون صنایعدستی، درباره تقاضا و استقبال مردم و گردشگران از محصولات صنایعدستی در نقده بیان کرد: برپایی نمایشگاههای صنایعدستی در مناسبتهای سنوات قبل و استقبال عمومی از تشکیل آنها نشاندهنده علاقه وافر ودیرینه مردم هنر دوست و هنر پرور از محصولات صنایعدستی بوده و است که راهاندازی چنین مراکزی در تامین گوشهای از نیازهای عمومی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
حسینپور در بخش دیگری از این گفتوگو به ضرورت استفاده از ابزارهای دیجیتال یا شبکههای اجتماعی برای بازاریابی، فروش و معرفی محصولات صنایعدستی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای دیجیتال مطرح در فضای مجازی و دنیای تکنولوژی در برهه کنونی غیر قابل انکار است که این مدیریت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. از سوی دیگر استقرار خانه مذکور در شهرستان نقده که همجوار با چهار کشور همسایه است صدور محصولات را تضمین میکند اما نیاز به حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی خواهد داشت.
بهرهبردار نخستین خانه صنایعدستی بخش خصوصی در نقده به برنامههای خود برای توانمندسازی هنرمندان و تولیدکنندگان محلی پرداخت و افزود: یکی از اهداف تاسیس و راه اندازی این مکان پرداختن به توان افزایی و توانمندسازی مربیان و هنرجویان است که این امر در جوار اجرای سایر وظایف بصورت عملی، اصولی و علمی انجام خواهد شد.
او از دستگاههای دولتی، شهرداری و اداره میراثفرهنگی برای بهبود وضعیت خانه صنایعدستی خواستار تسریع در تصویب و تخصیص تسهیلات بانکی از سوی مراجع ذیربط، انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای آموزشی مربوطه در راستای پرداخت هزینه مربیان و استادکاران خانه صنایعدستی شد و گفت: قرار گرفتن خانه صنایعدستی در عرصه تپه باستانی قالاباشی که در مرکز شهر قرار دارد و وجود بافت تاریخی سنتی و موزه نقده در جوار آن یکی از امتیازات مهم برای جذب گردشگر جهت بازدید از آن مکان است؛ که فعالیت مشاغل سنتی از قبیل درودگری، حلبیسازی، آهنگری، چاقو سازی، سماور سازی و... این چرخه را کاملتر میکند.
انتهای پیام/
نظر شما