یاور عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران، با گرامیداشت روز جهانی زمین پاک، در گفتوگو با میراث آریا بر ضرورت بازنگری در شیوههای گردشگری و توجه عمیقتر به حفاظت از طبیعت تأکید کرد.
او با بیان اینکه زمین تنها یک واژه در جغرافیای زیست ما نیست؛ زمین، ریشه و هویت ماست، گفت: روز زمین پاک برای فعالان بومگردی صرفاً یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه یادآوری حیاتی از نقش طبیعت در تداوم حیات و پایداری گردشگری به شمار میآید.
عبیری فلسفه وجودی اقامتگاههای بومگردی را احترام عمیق به زیستبوم دانست و افزود: از نخستین خشتی که بر بنای یک اقامتگاه نهاده میشود تا سفرهای که برای میهمان پهن میشود، اساس کار ما بر صیانت از محیطزیست است. گردشگری نباید زخمی بر پیکر طبیعت باشد؛ باید مرهمی باشد برای احیای اصالتهای بومی و حمایت از منابع طبیعی.
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران با اشاره به اقدامات عملی جامعه بومگردی ایران توضیح داد: مدیریت پسماند، حذف پلاستیکهای یکبار مصرف، معماری همساز با اقلیم و بهرهگیری از دانش بومی برای حفظ منابع آب از مهمترین اقداماتی است که اقامتگاههای بومگردی در سراسر کشور برای تحقق توسعه پایدار دنبال کردهاند.
او، روز زمین پاک را فرصتی برای تجدید عهد با محیطزیست دانست و تصریح کرد: ما در اقامتگاههای بومگردی سفیران حفاظت از طبیعت هستیم. تلاش میکنیم به گردشگران بیاموزیم چگونه از زیباییهای کویر، جنگل، کوهستان و روستا لذت ببرند بدون آنکه ردپایی نامهربان از خود بر جای بگذارند.
عبیری در پایان با قدردانی از فعالان گردشگری، جوامع محلی و گردشگران مسئولیتپذیر گفت: جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران با تمام توان در مسیر گردشگری سبز گام برمیدارد. زمین را از نیاکانمان به ارث نبردهایم؛ آن را از فرزندانمان به امانت گرفتهایم.
