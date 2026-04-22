محمدحسن حسینپور، نایبرئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران، در حاشیه یک نشست تخصصی با حضور مدیران وزارتخانه و استانها، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا بر ضرورت نظارت تشکلهای صنفی در تخصیص تسهیلات ۶ همتی تأکید کرد و با بیان اینکه هزینههای نگهداری اقامتگاهها در سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته است، گفت: در فرآیند تخصیص این اعتبارات، بهویژه در استانهای قطب گردشگری مانند خراسان، لازم است رؤسای جوامع و انجمنهای حرفهای حضور و نظارت مستقیم داشته باشند تا منابع به دست مصرفکننده واقعی برسد.
او در ادامه با انتقاد از موازیکاری برخی نهادها افزود: بنیادهایی همچون بنیاد علوی و بنیاد برکت گاهی بدون هماهنگی با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اقدام میکنند. انتظار ما این است که تمام تفاهمنامهها پیش از اجرا با وزارتخانه هماهنگ شود تا فعالان این صنف در روندهای اداری و بروکراسیهای غیرضروری معطل نشوند.
حسینپور یادآور شد: مشکل اصلی ما در مرحله آخر جذب تسهیلات است. صرفِ تخصیص اعتبار در استان کافی نیست. ادارات میراثفرهنگی شهرستانها باید تا آخرین مرحله، یعنی پرداخت نهایی توسط بانک، پیگیر باشند تا پروندهها در سیستم بانکی متوقف نشود.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ناترازی برق در کشور، پیشنهادی عملی و بلندمدت ارائه داد: تجهیز اقامتگاههای بومگردی به پنل خورشیدی میتواند این واحدها را به نیروگاههای کوچک تولید پراکنده تبدیل کند. پیشتر مکاتباتی در این زمینه انجام دادهایم و اکنون نیز درخواست داریم ردیف بودجه مشخصی برای این طرح دیده شود تا بومگردیها در سراسر کشور بتوانند وارد شبکه تولید انرژی شوند.
